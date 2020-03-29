Умер писатель Юрий Бондарев

Источник материала: Tut.by

Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в воскресенье в Москве на 97-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его жена Валентина Бондарева.



Фото: телеканал «Россия 1»

«Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь», — сказала она.

Юрий Бондарев написал сборник рассказов «Поздним вечером» (1962), повести «Юность командиров» (1956), «Батальоны просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959, «Родственники» (1969), романы «Горячий снег» (1969), «Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Берег» (1975) и другие произведения.