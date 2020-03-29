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Предкастинги X-Factor прошли в Гомеле

29.03.2020 22:38 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания продолжает поиски обладателя икс-фактора. На неделе команда популярного вокального талант-шоу провела предварительный кастинг в Гомеле, и он поставил рекорд по количеству участников. 

За 2 дня в стенах областного общественно-культурного центра судьи оценили 250 кандидатов. Всего же по итогам прослушиваний в трех городах свои таланты продемонстрировали 636 человек. Впереди у фокус-группы предкастинги еще в 7 городах. 

Следующий состоится 4 и 5 апреля в центре культуры "Витебск". Регистрация начнется в 10:00. Подать заявку можно и сейчас онлайн на сайте tvr.by. 

По итогам всех прослушиваний команда определит участников кастинга, который пройдет непосредственно перед наставниками проекта. Их имена организаторы пока держат в тайне. Премьера шоу X-Factor намечена на сентябрь в эфире телеканала "Беларусь 1". Будем ждать ярких выступлений.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Белтелерадиокомпания продолжает поиски обладателя икс-фактора. На неделе команда популярного вокального талант-шоу провела предварительный кастинг в Гомеле, и...
 
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