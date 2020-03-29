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Купаловский театр открыл недельную серию онлайн-трансляций
29.03.2020 22:52 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЭто событие отмене не подлежит. Всемирный день театра на этой неделе коснулся не только профессионалов, но и любителей сценического искусства. В этом году отметили по-настоящему широко - с аудиторией из разных стран. Национальный академический драматический театр имени Янки Купалы открыл недельную серию онлайн-трансляций.
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Это событие отмене не подлежит. Всемирный день театра на этой неделе коснулся не только профессионалов, но и любителей сценического искусства. В этом году отметили...
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