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Что было с дикцией у Брежнева? Пять возможных причин шамкающей речи руководителя СССР

31.03.2020 12:24 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последние годы жизни руководитель СССР Леонид Брежнев запомнился малопонятной, шамкающей речью и невнятной дикцией. Откуда они возникли? Существует сразу несколько версий.


Леонид Брежнев. Фото: Википедия

«Плохие советские стоматологи»

По воспоминаниям бывшего главного стоматолога 4-го управления Минздрава СССР Алексея Дойникова, лечившего Леонида Брежнева, советским дантистам генсек действительно не доверял, и вообще работать с ним медикам было трудно из-за привередливости и капризов пациента. Дойников развенчивает популярный сегодня миф о том, что Брежнев постоянно носил протезы, они ему якобы мешали, и из-за этого речь руководителя страны выходила такой маловразумительной.

Зубы, за исключением четырех боковых на верхней челюсти, у генерального секретаря были свои, утверждал стоматолог, а малосвязная речь объяснялась тем, что в 1960-е годы Брежнев перенес инфаркт, за которым последовал микроинсульт.

Но лечивший Брежнева академик Евгений Чазов писал: единственный инфаркт его пациент перенес в 1952 году в бытность первым секретарем ЦК компартии Молдавии (ему было тогда 45 лет), инсультов же у Брежнева не было вовсе.

Как уточнил Дойников, Брежнев пожелал, чтобы ему западногерманские дантисты сделали 6 металлокерамических коронок взамен имеющихся. Но вскоре он отказался и от них, посчитав импортные коронки «слишком толстыми». На замену привезли германский бюгельный протез, который генсек также не стал носить — «тяжел и много крючков». Затем был съемный протез с пластмассовой вставкой, но и его Брежнев отверг.

Алексей Дойников подтверждает, что Брежнева действительно пыталась лечить Джуна, и приглашали целительницу именно из-за проблем с зубами генерального секретаря. Но она также ничем не смогла помочь.

Германский стоматолог Петер Хуг, знакомый с немецкими дантистами, делавшими Брежневу протезы, утверждает, что до них у генсека советский протез все же был, но он очень плохо держался, оттого глава СССР и шепелявил — якобы генеральному секретарю приходилось придерживать искусственные зубы во рту языком.

Схожее объяснение плохой дикции генсека приводит и журналист Леонид Млечин в книге «Брежнев. Разочарование России»: автор со ссылкой на документы из личного архива Брежнева пишет, что у того существовали проблемы с тканями челюсти, вследствие чего отечественные протезы к ним не присасывались и не держались.

Правда, в записке Брежнева, дословно цитируемой Млечиным в своей книге, нет упоминания о том, что протезы спадали — генсек писал послу СССР в ФРГ Валентину Фалину (именно Фалин нашел в Западной Германии дантистов для Брежнева) о желании иметь модель протеза полегче, о выпирании крайних зубов, создающем «неприятное ощущение для языка».

Ранение в челюсть

Версию о том, что на Великой Отечественной войне политработнику Леониду Брежневу якобы осколком раздробило челюсть и это впоследствии повлияло на его дикцию (без отсылок к каким-либо источникам), излагает Геннадий Цурканов в своей книге «Неизвестный Брежнев. Штрихи к портрету». Цурканов пишет, что у Леонида Ильича, как и у его брата Якова, проблемы с зубами были с детства. В молодости, утверждает писатель, Брежнев большую часть «родовых» зубов заменил на металлические, а перед войной некий днепропетровский дантист вставил ему протезы. Судя по книге Цурканова, в войну в боях за Малую землю осколок снаряда напрочь выбил челюсть бригадного комиссара Брежнева, в результате чего раненый на всю оставшуюся жизнь заимел ничем не исправляемый «дребезжащий тембр» в речи.

Алексей Дойников категорически опровергает подобную версию — зубы у Брежнева в основном были свои, повторяет медик, и серьезнейшее повреждение челюсти, когда бы и по какой причине оно ни происходило, от глаз опытного дантиста не скрыть.

Пародонтоз

Про серьезное воспаление десен, сильно мешавшее деду носить мосты с коронками, вспоминал в интервью внук Леонида Брежнева Андрей. Он говорил, что десны у генсека вследствие пародонтоза кровоточили, оттого Брежнев и причмокивал при произнесении фраз.

Чрезмерное курение

Кандидаты исторических наук Андрей Савин и Виктор Деннингхаус утверждают, что версия о воспалении слизистой оболочки рта, способствующем возникновению сложностей с установкой и ношением зубных протезов и проявившемся у Леонида Брежнева из-за неумеренного курения, вполне состоятельна — генсек на самом деле курил очень много.

Злоупотребление снотворным

Ещё один лечащий врач Брежнева Павел Коробов, который «курировал» генсека в 1976—1982 годах, утверждал в интервью журналу «Власть», что проблемы с дикцией у его пациента — это мышечная слабость из-за постоянной передозировки снотворными и седативными препаратами, которыми его снабжала личная медсестра Нина Александровна. Кстати, Брежнев дал ей квартиру в доме ЦК, а её муж быстро сделал карьеру.

 
 
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В последние годы жизни руководитель СССР Леонид Брежнев запомнился малопонятной, шамкающей речью и невнятной дикцией. Откуда они возникли? Существует сразу...
 
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