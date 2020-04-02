Их испортила слава? Судьба актеров из фильма «Москва слезам не верит»

Источник материала: Tut.by

1 апреля 1981 года по центральному телевидению СССР объявили: советская мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» Американской академии киноискусства как лучший фильм на иностранном языке.

С тех пор была написана масса статей об исполнителях главных ролей, удостоенных за эту картину Государственной премии СССР: Вере Алентовой (Катя Тихомирова, слесарь-наладчик, позднее — директор химкомбината), Ирина Муравьева (Люда Свиридова, работница хлебозавода, потом — работница химчистки) Раиса Рязанова (Антонина Буянова, маляр), Алексей Баталов (Георгий Иванович, он же Гоша, он же Гога, возлюбленный Кати, слесарь из НИИ).

А вот как сложились судьбы киношных мужчин главных героинь? Оказывается, все они ушли из жизни очень рано и при трагических обстоятельствах

Юрий Васильев — Родион (Рудольф) Рачков, отец Александры, телеоператор из «Останкино»



Вера Алентова и Юрий Васильев в фильме «Москва слезам не верит». Фото: Youtube.com

Юрия Васильева по праву можно отнести к самым привлекательным актерам нашего кино. Но, к сожалению, внешность секс-символа и актерский талант не всегда гарантируют востребованность в кинематографе… За редчайшим исключением, всю жизнь Васильеву доставались лишь второстепенные роли.

Самые запоминающиеся — князь Орловский в оперетте «Летучая мышь», у Карена Шахназарова в «Мы из джаза» он сыграл Орлова, руководителя джаз-оркестра в саду «Эрмитаж». Однако вершиной его карьеры стала мелодрама «Москва слезам не верит», где он — малодушный Рудольф, бросивший главную героиню беременной. Роль у Васильева небольшая, но запоминающаяся. Все, конечно же, помнят диалог героев, когда к сделавшей карьеру Екатерине приходит в кабинет телевидение, чтобы снять репортаж о ней.

Заложником собственной внешности Юрий Васильев оказался и на сцене. Он прослужил в Малом театре 40 лет, но доставались ему в основном роли ловеласов.

Юрий Николаевич был очень закрытым человеком, не давал интервью. Но коллеги артиста рассказывали в своих воспоминаниях, что Васильев признавался, как страдает из-за того, что его потенциал драматического актера не был раскрыт даже наполовину.

Разочарование, творческую невостребованность с годами он пытался глушить алкоголем и огромным количеством сигарет. Сердце, и без того слабое с детства, стало сдавать сбои, боль в области груди у Васильева практически не проходила.

4 июня 1999 года супруга артиста, актриса Малого театра Нелли Корниенко, с которой он прожил всю жизнь, подошла к лежавшему на диване мужу, чтобы позвать его на ужин. Но Юрий Николаевич уже был мёртв. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Актёру на тот момент было всего 59 лет.

Александр Фатюшин — Сергей Гурин, жених, затем бывший муж Люды, хоккеист



Александр Фатюшин и Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит». Фото: скриншот видео

К сожалению, судьба его персонажа в фильме «Москва слезам не верит» — спившегося знаменитого хоккеиста — во многом перекликается с жизнью самого Фатюшина. Такое же яркое начало и такой же печальный конец.

Все, конечно, помнят, что в мелодраме Меньшова в конце картины Гурин с алкоголем завязал. Но изначально финал был другим: хоккеист, снова пьяный, заявляется к бывшей жене и требует дать ему трешку на выпивку. Однако руководство Госкино сказало: завязал — так завязал. Нельзя, мол, показывать в кино советских спортсменов в таком свете. Кстати, после выхода на экраны знаменитой картины Фатюшин получил массу писем от бывших хоккеистов. Ему писали: «Вы будто нашу жизнь сыграли».

Александр Константинович исполнил десятки ролей в кино, среди которых было немало главных («Россия молодая», «Кровь за кровь», «Живая мишень», «Кодекс молчания», «Быстрее собственной тени»). И тем не менее не оказалось в его фильмографии фильма-визитной карточки. А ведь Фатюшин мог сыграть главного персонажа в легендарной картине Эльдара Рязанова «Служебный роман»: ему предназначалась роль мужа Верочки. Уже снявшись в половине своих сцен, Фатюшин был вынужден оставить съемки. Во время спектакля «Медея» в театре Маяковского, где служил артист, ему прокололи глаз копьем. Артиста тут же увезли на скорой. Началось долгое лечение. Фатюшин, понимая, что из-за его отсутствия Рязанову ещё долго не удастся закончить фильм, сказал: «Эльдар Александрович, вырезайте мою роль». В итоге актер появляется на экране в «Служебном романе» только в двух маленьких эпизодах.

Георгий Данелия утвердил Фатюшина на роль прораба Машкова в своей картине «Кин-дза-дза!». Но Александра Константиновича не отпустило в долгую съемочную экспедицию руководство театра.

Мог Фатюшин сняться и в знаменитом сериале «Петербургские тайны». Но отказался: традиционно предпочитал полный метр, а сериальное «мыло» не уважал. В итоге в этой телеэпопее режиссёра Пчелкина сыграл Николай Караченцов.

К сожалению, у артиста был распространенный в творческой (да и не только) среде недуг: тяга к алкоголю. Из-за этого у Фатюшина возникли проблемы в театре. Болезнь только усугублялась из-за творческой нереализованности в кино, которое артист обожал. К тому же он не мог смириться с тем, что стареет и уже не сыграет героя-любовника или бравого гусара. Вдова артиста и коллега Елена Мольченко в одном интервью призналась, что Фатюшин «крайне болезненно реагировал на возраст: седину, мешки под глазами, изменения в фигуре».

Фатюшина не стало 6 апреля 2003 года. Он умер во время просмотра футбольного матча по телевизору. Обожаемый им «Спартак» проиграл. Артист так близко к сердцу принял эту неудачу любимых футболистов, что у него случился инфаркт.

«В годы перестройки все круто менялось: проходила нечестная ротация игроков, и Саша очень переживал за своих друзей-спортсменов. Я не удивляюсь, что 6 апреля, когда он смотрел матч, снова все принял близко к сердцу, возможно, от этого и умер», — рассказывала в интервью вдова актера.

Фатюшину было всего 52 года.

Борис Сморчков — Николай, муж Антонины, электрик



Борис Сморчков и Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит». Фото: скриншот видео

Сморчков сыграл в 45 кинокартинах, но у зрителя он ассоциируется в первую очередь с мужем Тоси из фильма «Москва слезам не верит». Именно персонаж Сморчкова Николай находит ушедшего в запой Гошу, предлагая ему «дружить домами».

На тот момент Сморчкову было 25 лет. Артист признавался в интервью, что и предположить не мог, какая бешеная слава ожидает фильм Меньшова. Поэтому практически все знаменитости тогда ответили режиссёру отказом. «За полтора года работы я получил всего 600 рублей, — вспоминал в одном из своих интервью Сморчков. — Но не жалею об этом: на съемках мы постоянно хулиганили, смеялись, дурачились, а в кадре пили настоящую водку!.. А потом нам присудили «Оскара». Правда, никого из съемочной группы получать статуэтку не пустили, зато потом на гастролях меня шутливо объявляли: «Выступает лауреат премии «Оскар». Я краснел и смущался. Но вообще-то приятно, черт возьми!»

У его героя в легендарной картине «Москва слезам не верит» всё сложилось удачно: он трудяга, образцовый семьянин, их с Антониной «ячейку общества» по праву можно считать счастливой. А вот в реальности личная жизнь у Сморчкова была драматичной. Ещё в юности он влюбился в свою будущую жену, актрису Анну Варпаховскую. Анну зритель знает по ролям Зои Ладниковой в «Хождении по мукам» и Лизы в комедии «Суета сует». Но в конце 1980-х годов Варпаховской перестали предлагать роли. Да и Сморчкову интересных предложений не поступало. Брат Анны, переехавший в Канаду, стал звать сестру с мужем к себе. Но Сморчков жизни за границей не представлял. В 1994 г. Анна Варпаховская эмигрировала. Там они с братом создали собственный театр, где шли постановки для русскоязычных жителей Канады. Актриса снова вышла замуж.

Сморчков в одном из своих интервью говорил: «В моей жизни была только одна страсть: моя жена Анна Варпаховская… Но, к большому сожалению, счастливы мы были недолго. Она все время рвалась в Канаду. Но я наотрез отказался покидать родину, мы развелись. Рад, что в Торонто у нее все сложилось: роскошная квартира, новый муж, дети, собственный театр… А я с тех пор живу один». Надо сказать, что личная квартира у актера появилась уже в конце жизни, до этого его домом было общежитие театра «Современник», где он служил.

Из-за одиночества Сморчков стал выпивать, начались проблемы со здоровьем. Вдобавок артист, как рассказывали его коллеги, на съемках одной из последних картин упал и сильно ударился грудной клеткой. В ночь на 10 мая 2008 года он умер. Инфаркт.

Сморчкову было 63 года.