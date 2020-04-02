ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Их испортила слава? Судьба актеров из фильма «Москва слезам не верит»

02.04.2020 10:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 апреля 1981 года по центральному телевидению СССР объявили: советская мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» Американской академии киноискусства как лучший фильм на иностранном языке.

С тех пор была написана масса статей об исполнителях главных ролей, удостоенных за эту картину Государственной премии СССР: Вере Алентовой (Катя Тихомирова, слесарь-наладчик, позднее — директор химкомбината), Ирина Муравьева (Люда Свиридова, работница хлебозавода, потом — работница химчистки) Раиса Рязанова (Антонина Буянова, маляр), Алексей Баталов (Георгий Иванович, он же Гоша, он же Гога, возлюбленный Кати, слесарь из НИИ).

А вот как сложились судьбы киношных мужчин главных героинь? Оказывается, все они ушли из жизни очень рано и при трагических обстоятельствах

Юрий Васильев — Родион (Рудольф) Рачков, отец Александры, телеоператор из «Останкино»


Вера Алентова и Юрий Васильев в фильме «Москва слезам не верит». Фото: Youtube.com

Юрия Васильева по праву можно отнести к самым привлекательным актерам нашего кино. Но, к сожалению, внешность секс-символа и актерский талант не всегда гарантируют востребованность в кинематографе… За редчайшим исключением, всю жизнь Васильеву доставались лишь второстепенные роли.

Самые запоминающиеся — князь Орловский в оперетте «Летучая мышь», у Карена Шахназарова в «Мы из джаза» он сыграл Орлова, руководителя джаз-оркестра в саду «Эрмитаж». Однако вершиной его карьеры стала мелодрама «Москва слезам не верит», где он — малодушный Рудольф, бросивший главную героиню беременной. Роль у Васильева небольшая, но запоминающаяся. Все, конечно же, помнят диалог героев, когда к сделавшей карьеру Екатерине приходит в кабинет телевидение, чтобы снять репортаж о ней.

Заложником собственной внешности Юрий Васильев оказался и на сцене. Он прослужил в Малом театре 40 лет, но доставались ему в основном роли ловеласов.

Юрий Николаевич был очень закрытым человеком, не давал интервью. Но коллеги артиста рассказывали в своих воспоминаниях, что Васильев признавался, как страдает из-за того, что его потенциал драматического актера не был раскрыт даже наполовину.

Разочарование, творческую невостребованность с годами он пытался глушить алкоголем и огромным количеством сигарет. Сердце, и без того слабое с детства, стало сдавать сбои, боль в области груди у Васильева практически не проходила.

4 июня 1999 года супруга артиста, актриса Малого театра Нелли Корниенко, с которой он прожил всю жизнь, подошла к лежавшему на диване мужу, чтобы позвать его на ужин. Но Юрий Николаевич уже был мёртв. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Актёру на тот момент было всего 59 лет.

Александр Фатюшин — Сергей Гурин, жених, затем бывший муж Люды, хоккеист


Александр Фатюшин и Ирина Муравьева в фильме «Москва слезам не верит». Фото: скриншот видео

К сожалению, судьба его персонажа в фильме «Москва слезам не верит» — спившегося знаменитого хоккеиста — во многом перекликается с жизнью самого Фатюшина. Такое же яркое начало и такой же печальный конец.

Все, конечно, помнят, что в мелодраме Меньшова в конце картины Гурин с алкоголем завязал. Но изначально финал был другим: хоккеист, снова пьяный, заявляется к бывшей жене и требует дать ему трешку на выпивку. Однако руководство Госкино сказало: завязал — так завязал. Нельзя, мол, показывать в кино советских спортсменов в таком свете. Кстати, после выхода на экраны знаменитой картины Фатюшин получил массу писем от бывших хоккеистов. Ему писали: «Вы будто нашу жизнь сыграли».

Александр Константинович исполнил десятки ролей в кино, среди которых было немало главных («Россия молодая», «Кровь за кровь», «Живая мишень», «Кодекс молчания», «Быстрее собственной тени»). И тем не менее не оказалось в его фильмографии фильма-визитной карточки. А ведь Фатюшин мог сыграть главного персонажа в легендарной картине Эльдара Рязанова «Служебный роман»: ему предназначалась роль мужа Верочки. Уже снявшись в половине своих сцен, Фатюшин был вынужден оставить съемки. Во время спектакля «Медея» в театре Маяковского, где служил артист, ему прокололи глаз копьем. Артиста тут же увезли на скорой. Началось долгое лечение. Фатюшин, понимая, что из-за его отсутствия Рязанову ещё долго не удастся закончить фильм, сказал: «Эльдар Александрович, вырезайте мою роль». В итоге актер появляется на экране в «Служебном романе» только в двух маленьких эпизодах.

Георгий Данелия утвердил Фатюшина на роль прораба Машкова в своей картине «Кин-дза-дза!». Но Александра Константиновича не отпустило в долгую съемочную экспедицию руководство театра.

Мог Фатюшин сняться и в знаменитом сериале «Петербургские тайны». Но отказался: традиционно предпочитал полный метр, а сериальное «мыло» не уважал. В итоге в этой телеэпопее режиссёра Пчелкина сыграл Николай Караченцов.

К сожалению, у артиста был распространенный в творческой (да и не только) среде недуг: тяга к алкоголю. Из-за этого у Фатюшина возникли проблемы в театре. Болезнь только усугублялась из-за творческой нереализованности в кино, которое артист обожал. К тому же он не мог смириться с тем, что стареет и уже не сыграет героя-любовника или бравого гусара. Вдова артиста и коллега Елена Мольченко в одном интервью призналась, что Фатюшин «крайне болезненно реагировал на возраст: седину, мешки под глазами, изменения в фигуре».

Фатюшина не стало 6 апреля 2003 года. Он умер во время просмотра футбольного матча по телевизору. Обожаемый им «Спартак» проиграл. Артист так близко к сердцу принял эту неудачу любимых футболистов, что у него случился инфаркт.

«В годы перестройки все круто менялось: проходила нечестная ротация игроков, и Саша очень переживал за своих друзей-спортсменов. Я не удивляюсь, что 6 апреля, когда он смотрел матч, снова все принял близко к сердцу, возможно, от этого и умер», — рассказывала в интервью вдова актера.

Фатюшину было всего 52 года.

Борис Сморчков — Николай, муж Антонины, электрик


Борис Сморчков и Алексей Баталов в фильме «Москва слезам не верит». Фото: скриншот видео

Сморчков сыграл в 45 кинокартинах, но у зрителя он ассоциируется в первую очередь с мужем Тоси из фильма «Москва слезам не верит». Именно персонаж Сморчкова Николай находит ушедшего в запой Гошу, предлагая ему «дружить домами».

На тот момент Сморчкову было 25 лет. Артист признавался в интервью, что и предположить не мог, какая бешеная слава ожидает фильм Меньшова. Поэтому практически все знаменитости тогда ответили режиссёру отказом. «За полтора года работы я получил всего 600 рублей, — вспоминал в одном из своих интервью Сморчков. — Но не жалею об этом: на съемках мы постоянно хулиганили, смеялись, дурачились, а в кадре пили настоящую водку!.. А потом нам присудили «Оскара». Правда, никого из съемочной группы получать статуэтку не пустили, зато потом на гастролях меня шутливо объявляли: «Выступает лауреат премии «Оскар». Я краснел и смущался. Но вообще-то приятно, черт возьми!»

У его героя в легендарной картине «Москва слезам не верит» всё сложилось удачно: он трудяга, образцовый семьянин, их с Антониной «ячейку общества» по праву можно считать счастливой. А вот в реальности личная жизнь у Сморчкова была драматичной. Ещё в юности он влюбился в свою будущую жену, актрису Анну Варпаховскую. Анну зритель знает по ролям Зои Ладниковой в «Хождении по мукам» и Лизы в комедии «Суета сует». Но в конце 1980-х годов Варпаховской перестали предлагать роли. Да и Сморчкову интересных предложений не поступало. Брат Анны, переехавший в Канаду, стал звать сестру с мужем к себе. Но Сморчков жизни за границей не представлял. В 1994 г. Анна Варпаховская эмигрировала. Там они с братом создали собственный театр, где шли постановки для русскоязычных жителей Канады. Актриса снова вышла замуж.

Сморчков в одном из своих интервью говорил: «В моей жизни была только одна страсть: моя жена Анна Варпаховская… Но, к большому сожалению, счастливы мы были недолго. Она все время рвалась в Канаду. Но я наотрез отказался покидать родину, мы развелись. Рад, что в Торонто у нее все сложилось: роскошная квартира, новый муж, дети, собственный театр… А я с тех пор живу один». Надо сказать, что личная квартира у актера появилась уже в конце жизни, до этого его домом было общежитие театра «Современник», где он служил.

Из-за одиночества Сморчков стал выпивать, начались проблемы со здоровьем. Вдобавок артист, как рассказывали его коллеги, на съемках одной из последних картин упал и сильно ударился грудной клеткой. В ночь на 10 мая 2008 года он умер. Инфаркт.

Сморчкову было 63 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 апреля 1981 года по центральному телевидению СССР объявили: советская мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»...
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Национальном художественном музее сегодня состоится концерт колокольной музыки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика