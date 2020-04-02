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Устали от новостей про коронавирус? Посмотрите на эти фото цветастых пауков-скакунов: таких вы еще не видели
02.04.2020 12:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Да, пауки не всем нравятся. Но посмотрите на этих малышей — они же просто обворожительны!
Журнал Zootaxa
Они, так же, как и их родственники из той же семьи Maratus volans, отличаются тем, что самцы привлекают самок своей невероятной раскраской.
Новых пауков обнаружил 22-летний Джозеф Шуберт из австралийского Музея королевы Виктории.
В научной литературе на данный момент описаны 85 видов этих пауков. 12 из них обнаружил Шуберт.
Обнаруженные пауки теперь официально называются Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei, и Maratus inaquosus. Почти все они — из Западной Австралии.
Сам Шуберт говорит, что больше всего ему нравится Maratus constellatus, именно потому, что его брюшко похоже на картину Ван Гога. Он нашел паука в семи часах езды от Перта в Западной Австралии. Сonstellatus на латыни означает «звездоподобный».
Многие особи пауков названы в честь энтузиастов-любителей, кто их нашел, и, как уверен Шуберт, открыты еще далеко не все виды пауков.
Пауки-прыгуны обычно очень невелики — размером не больше рисового зернышка. Пестрой раскраской отличаются лишь самцы — самки обычно однотонно коричневого, серого или бежевого цвета.
Самцы в попытке привлечь внимание противоположного пола демонстрируют свои ноги и живот. У некоторых даже есть нечто похожее на закрылки, которые могут распускаться подобно вееру. Именно из-за этого пауков-скакунов сравнивают с павлинами. На английском языке этот вид называется peacock spider, или «паук-павлин».
Теперь зоологи-любители надеются обнаружить новые виды.
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Устали от новостей про коронавирус? Посмотрите на эти фото цветастых пауков-скакунов: таких вы еще не видели
Да, пауки не всем нравятся. Но посмотрите на этих малышей - они же просто обворожительны!
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