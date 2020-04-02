ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Устали от новостей про коронавирус? Посмотрите на эти фото цветастых пауков-скакунов: таких вы еще не видели

02.04.2020 12:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Да, пауки не всем нравятся. Но посмотрите на этих малышей — они же просто обворожительны!


Maratus azureus: пауки-скакуны привлекают самок своеобразным танцем. Фото: JOSEPH SCHUBERT

Журнал Zootaxa опубликовал фотографии семи до сих пор не известных видов австралийских пауков-скакунов рода Maratus.

Они, так же, как и их родственники из той же семьи Maratus volans, отличаются тем, что самцы привлекают самок своей невероятной раскраской.


Живот самца Maratus constellatus похож на «Звездную ночь» Ван Гога. Фото: JOSEPH SCHUBERT

Новых пауков обнаружил 22-летний Джозеф Шуберт из австралийского Музея королевы Виктории.


Пауки-скакуны совсем небольшие — не больше нескольких милиметров в длину (на фото — Maratus laurenae). Фото: JOSEPH SCHUBERT

В научной литературе на данный момент описаны 85 видов этих пауков. 12 из них обнаружил Шуберт.

Обнаруженные пауки теперь официально называются Maratus azureus, Maratus constellatus, Maratus laurenae, Maratus noggerup, Maratus suae, Maratus volpei, и Maratus inaquosus. Почти все они — из Западной Австралии.


Maratus volpei: на сегодняшний день известно о 85 видах пауков-скакунов. Фото: NICK VOLPE

Сам Шуберт говорит, что больше всего ему нравится Maratus constellatus, именно потому, что его брюшко похоже на картину Ван Гога. Он нашел паука в семи часах езды от Перта в Западной Австралии. Сonstellatus на латыни означает «звездоподобный».

Многие особи пауков названы в честь энтузиастов-любителей, кто их нашел, и, как уверен Шуберт, открыты еще далеко не все виды пауков.


Maratus suae: экзотические цвета наблюдаются только у самцов. Фото: JOSEPH SCHUBERT

Пауки-прыгуны обычно очень невелики — размером не больше рисового зернышка. Пестрой раскраской отличаются лишь самцы — самки обычно однотонно коричневого, серого или бежевого цвета.

Самцы в попытке привлечь внимание противоположного пола демонстрируют свои ноги и живот. У некоторых даже есть нечто похожее на закрылки, которые могут распускаться подобно вееру. Именно из-за этого пауков-скакунов сравнивают с павлинами. На английском языке этот вид называется peacock spider, или «паук-павлин».


Maratus noggerup: эти пауки обнаружены лишь в Австралии. Фото: JOSEPH SCHUBERT

Теперь зоологи-любители надеются обнаружить новые виды.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Да, пауки не всем нравятся. Но посмотрите на этих малышей - они же просто обворожительны!
 
Новости дня
Новости культуры
 
Их испортила слава? Судьба актеров из фильма «Москва слезам не верит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика