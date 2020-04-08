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В центре Минске после войны планировали построить башню, как в Венеции. Посмотрите, как бы она выглядела

08.04.2020 18:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сразу после войны Беларусь, как и весь СССР, восстанавливала города, лежащие в руинах. Одним из символов успешного восстановления стали так называемые сталинские высотки. TUT.BY подробно Минска">рассказывал об их нереализованных проектах в Минске. В том числе, о проекте строительства на Октябрьской площади башни, похожей на венецинскую. Исследователь Владимир Садовский обнаружил на сайте Госкаталога России неизвестные эскизы. Они позволяют увидеть, как могла выглядеть эта башня.

После войны московские архитекторы Колли и Трайнин предложили построить в центре Минска башню, своим видом отсылающую к колокольне на площади Сан Марко в Венеции. TUT.BY уже публиковал их проект, опубликованный в журнале «Огонек» 1945 года.

Фото: из архива Владимира Садовского, TUT.BY

Теперь вы можете увидеть еще один их эскиз.


Фото: goskatalog.ru

Экскизы ниже позволяют представить вид от подножья башни и с ее высоты.


Фото: goskatalog.ru

.


Фото: goskatalog.ru

 
Теги: Минск
 
 
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