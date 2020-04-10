Источник материала: БT

Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве

Русский музей в Санкт-Петербурге

Национальный художественный музей в Минске

Государственный музей искусств имени А. Кастеева в Алматы

Национальный музей искусств в Баку

Национальная галерея Армении в Ереване

Государственный музей искусств в Ташкенте

Национальный музей искусств в Кишиневе

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева в Бишкеке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальный художественный музей вошел топ-3 популярных виртуальных экскурсий СНГ Национальный художественный музей Беларуси вошел ТОП-3 лучших музеев изобразительных искусств СНГ, которые популярны для посещений виртуальных экскурсий. В...

Национальный художественный музей Беларуси вошел ТОП-3 лучших музеев изобразительных искусств СНГ, которые популярны для посещений виртуальных экскурсий.В первую 10-ку музеев СНГ вошли:Рейтинг подготовлен по результатам изучения популярности музеев, а также анализа предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите