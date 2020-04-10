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Национальный художественный музей вошел топ-3 популярных виртуальных экскурсий СНГ

10.04.2020 10:30 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Национальный художественный музей Беларуси вошел ТОП-3 лучших музеев изобразительных искусств СНГ, которые популярны для посещений виртуальных экскурсий.

В первую 10-ку музеев СНГ вошли:
  • Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве
  • Русский музей в Санкт-Петербурге
  • Национальный художественный музей в Минске
  • Государственный музей искусств имени А. Кастеева в Алматы
  • Национальный музей искусств в Баку
  • Национальная галерея Армении в Ереване
  • Государственный музей искусств в Ташкенте
  • Национальный музей искусств в Кишиневе
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева в Бишкеке
Рейтинг подготовлен по результатам изучения популярности музеев, а также анализа предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям.

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Теги: Минск
 
 
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Национальный художественный музей Беларуси вошел ТОП-3 лучших музеев изобразительных искусств СНГ, которые популярны для посещений виртуальных экскурсий. В...
 
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