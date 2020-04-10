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Национальный художественный музей вошел топ-3 популярных виртуальных экскурсий СНГ
10.04.2020 10:30 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTНациональный художественный музей Беларуси вошел ТОП-3 лучших музеев изобразительных искусств СНГ, которые популярны для посещений виртуальных экскурсий.
В первую 10-ку музеев СНГ вошли:
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Национальный художественный музей Беларуси вошел ТОП-3 лучших музеев изобразительных искусств СНГ, которые популярны для посещений виртуальных экскурсий. В...
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