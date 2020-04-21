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Топ-10 белорусских групп с женским вокалом
21.04.2020 08:46 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-солистка Оперного и актриса драматического театра, рок-княжна и электронная принцесса, вокальный имиджмейкер и поозерская русалка. На этих певиц обратил внимание автор программы Belsat Music Live Сергей Будкин, который cоставил для TUT.BY рейтинг белорусских проектов разных стилей с женским вокалом.
ShumaВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Onuka, AИГЕЛ, atlantida project, Sevdaliza, Deep Forest, Kriwi, Kazalpin
Проект, который является гордостью белорусской электронной музыки. Музыканты сочетают модные стили с древним народным пением. Голос проекта — Руся, ранее она была вокалисткой группы Indiga и была признана «рок-княжной». Выступает с диджеем Алексеем Будько, на записи к ним присоединяется вторая вокалистка — Надежда Чугунова. Помимо «Шумы», Руся, которая называет себя «вокальным имиджмейкером», учит людей, как управлять своим голосом с помощью уникальной техники.
Что послушать нового: альбом Me,
MustelideВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Björk, Baltra, Chromatics, Stereolab, Alpha-Beta, Линда, Monoconda, Ana Zhdanova, ayva.
Проект Натальи Куницкой, которая была клавишницей таких групп, как UlIS и «Серебряная свадьба», а затем отправилась в свободное плавание и делает электронную танцевальную музыку. Ее альбомы неизменно входят в число лучших в своем стиле как в Беларуси, так и в России, она объездила весь мир с живыми сетами и постоянно привлекает внимание своими экспериментами. Свой последний альбом Наташа сконструировала из звуков сломанных оркестровых инструментов.
Что послушать нового: этот самый альбом
KriwiВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Norah Jones, Cesaria Еvora, Manu Chao, Dakha Braha, «Палац», Harotnica mix.
Легендарная группа этноволны середины 90-х годов, которая вместе с «Троіцей» и «Палацам» вернула интерес белорусов к своему фольклору. В ней играли такие музыканты, как Юрий Выдронок, Дмитрий Вайцюшкевич и Пит Павлов. Последние 17 лет Kriwi выступает в формате женского трио: вместе с неизменной вокалисткой Вероникой Кругловой поют Наста Хмель и Валерия Володько, которая пришла в группу в очень юном возрасте. Кстати, Валерия солирует в еще одном интересном проекте —
Что послушать нового: недавно вышел мини-альбом
CherryvataВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Massive Attack, Morcheeba, Portishead, Hooverphonic, Jamala, Shuma.
Пионеры белорусской электронной музыки, прошедшие несколько реинкарнаций. Первую популярность группе принесли песни в исполнении Веры Новиковой, затем Cherryvata на какое-то время стала бойз-бэндом, после чего у них пробовалась Руся. Их последнее возвращение на сцену связано с обладательницей шикарного голоса Екатериной Штирц, между прочим бывшей солистки белорусской Оперы и преподавательницей по вокалу. Сейчас группа собирает деньги для записи
Что послушать нового: альбом
DzivasilВидео:
Заинтересует того, кто слушает: FKA Twigs, Nina Simone, King Nomfusi, Elsiane, Инна Желанная, Ірэна Катвіцкая, Shaman Jungle.
Белорусский этноэмбиент. Их песни подходят для медитации, размышлений и релакса. Музыканты сочетают этническую и электронную музыку. Голос команды — преподаватель вокала Инна Пересецкая-Молокович, которая будто бы поет по ту сторону реальности, создавая особую футуристическую атмосферу. Помимо концертов, группа создала музыку для спектаклей, рекламы и для показа мод в Лондоне.
Что послушать нового: записи трио доступны, а их канале на
IrdorathВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Blackmore’s Night, Taryja, Santiano, Corvus Corax, «Мельница», «Калевала», «Млын Сонца», «Стары Ольса».
Фолк-фэнтезийная группа, которая прошла путь от уличных выступлений в родном Гродно до сольных шоу и выступлений на авторитетных зарубежных фестивалях. Они стали первыми белорусами, сыгравшими на крупнейшем в Европе метал-фестивале Wacken Open Air, а в прошлом году дали концерты в 12 европейских странах. Irdorath вдохновляется музыкой народов мира, поэтому в их репертуаре можно услышать македонские и французские произведения, песни на латыни и, конечно, собственные трактовки белорусского фольклора.
Что послушать нового: свежий сингл Serca raskolata и красивый
ІлюжанВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Ніно Катамадзе, Dakh Daughters, Jamala, Melody Gardot, Diana Krall, BosaeSonca, Paulinn.
Богатый, насыщенный звук с использованием самых разных акустических инструментов. Красивый полынный вокал. И мягкая, нежная музыка. Все это делает этно-фьюжн группу «Ілюжан» примечательной. Их музыка тронула сердце певицы Нино Катамадзе, которая не только одобрила их белорусскоязычную версию Once in the Street, но и пригласила вокалистку Катю Олихвер исполнить ее на своем сольном концерте в Минске.
Что послушать нового: альбомы группы можно послушать на их страницах в
LoudscageВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Korn, Linkin Park, Slipknot, System of A Down, Otep, Louna, Mauzer.
Группа с экстремальным вокалом Марго Давидович — открытие на белорусской альтернативной сцене последних лет. Музыканты выбрали языком своей лирики английский, но вскоре после первого релиза поняли, что они интересно звучат с текстами на своем родном языке. В результате они перевели свои песни, записали и переиздали дебютный альбом на белорусском. Интересно, что в группе есть еще одна девушка — Инга Миллистфер, барабанщица, пришедшая в ню-метал из джаз-бенда.
Что послушать нового: EP «Ніколі-назаўжды» в двух языковых версиях —
NakaВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Patti Smith, The Cranberries, Blondie, The Hardkiss, Барто, Диана Арбенина, Volski, Nizkiz.
Рок-проект актрисы Горьковского театра, которому в прошлом году исполнилось 15 лет. Тексты на злобу дня с призывом к действию, нервный вокал, жесткая, ломаная музыка — вот что характеризует эту группу, через которую прошли знаковые белорусские инструменталисты. Неизменными остаются только певица Анастасия Шпаковская и клавишница Ирина Клименко. У девушек также есть сайд-проект Naka Piano.
Что послушать нового: песня
Анна ШаркуноваВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Lady Gaga, «Время и стекло», Rihanna, Katy Perry, Selena Gomez, Nyusha, Надя Дорофеева, VAL, D. Jaza.
Пример качественной современной белорусской поп-музыки. Аня сделала себе имя в середине 2000-х, когда песни «Прощай», «Сердце красоты», «Белый флаг» звучали отовсюду. Все это время она продолжает держать планку и не боится экспериментировать и приятно удивлять. Чего стоит ее неоднозначная интерпретация
Что послушать нового: песня
Бонусом еще две артистки, которыми гордится белорусская музыкальная сцена.
PalinaВидео:
Заинтересует того, кто слушает: Regina Spektor, Alina Orlova, Pianoboy, Intelligency, Марыя Чайкоўская, Duся.
Девушка-бард, которую за год до полнолетия назвали главным открытием белорусской музыкальной сцены, обнулилась: распустила группу, сменила стиль и даже сценическое имя. Полина Республика стала подписываться просто Palina, аккомпанировать себе сама, исполняя мечтательный инди-поп. Ее музыкальные поиски были воплощены в альбоме
Что послушать нового: лирик-видео на
Светлана Бень (Бенька)Видео:
Заинтересует того, кто слушает: Liza Minnelli, The Tiger Lillies, The Dresden Dolls, Edith Piaf, «Умка и Броневик», Вера Полозкова, Sounduk, BarRokka.
Певица, без которой этот рейтинг не был бы полным. Хотя ее группа «Серебряная свадьба» перестала выступать более трёх лет назад, Светлана остается на сцене. Вместе с режиссером Дмитрием Богославским она поставила спектакль «Из жизни насекомых» на музыку композитора Валерия Воронова и стихи поэта 1930-х годов Николая Алейникова. И исполнила все роли и все вокальные партии. Спектакль уже несколько лет успешно демонстрируется на различных площадках в Минске и за рубежом.
Что послушать но. вого:
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Экс-солистка Оперного и актриса драматического театра, рок-княжна и электронная принцесса, вокальный имиджмейкер и поозерская русалка. На этих певиц обратил...
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