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Не выходя из дома можно попасть в Театр юного зрителя

21.04.2020 09:06 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие постановки будут показывать каждый день на официальном YouTube-канале театра. К семейному просмотру стримы в 18:00, ежедневно в афише новая постановка, которая доступна для воспроизведения лишь 24  часа (до следующего показа). Накануне в ТЮЗе давали "Тарас на Парнасе". Также в "Инстаграм" театра запустили рубрику "Вершыкі ў ТЮГу", где артисты Театра юного зрителя читают любимые стихотворения для своей аудитории.

 
 
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Лучшие постановки будут показывать каждый день на официальном YouTube-канале театра. К семейному просмотру стримы в 18:00, ежедневно в афише новая постановка, которая...
 
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