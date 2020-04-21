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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не выходя из дома можно попасть в Театр юного зрителя Лучшие постановки будут показывать каждый день на официальном YouTube-канале театра. К семейному просмотру стримы в 18:00, ежедневно в афише новая постановка, которая...

Лучшие постановки будут показывать каждый день на официальном YouTube-канале театра. К семейному просмотру стримы в 18:00, ежедневно в афише новая постановка, которая доступна для воспроизведения лишь 24 часа (до следующего показа). Накануне в ТЮЗе давали "Тарас на Парнасе". Также в "Инстаграм" театра запустили рубрику "Вершыкі ў ТЮГу", где артисты Театра юного зрителя читают любимые стихотворения для своей аудитории.