Есть повод! Федута о бессмертии компромата, покушении на президента и охоте на ведьм

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждый уикенд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Боги, в отличие от людей, бессмертны. Но иногда люди так долго занимают свои посты, что кажется, будто в этом есть нечто от бессмертия.

Джон Эдгар Гувер был назначен директором Бюро расследований Соединенных Штатов Америки 10 мая 1924 года и пребывал на этой должности (с учетом реорганизации Бюро расследований в Федеральное бюро расследований) до своей смерти, случившейся 2 мая 1972 года. Сорок восемь лет. Еще два года — и они с ФБР могли отметить «золотую свадьбу».

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Пока он занимал этот пост, Америка меняла своих президентов, точно шаловливая барышня ухажеров. Назначил Гувера Кальвин Кулидж, республиканец. И он директорствовал при республиканце и своем однофамильце Герберте Гувере, демократах Франклине Рузвельте и Гарри Трумэне, республиканце Дуайте Эйзенхауэре, демократах Джоне Фицджеральде Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Смерть застала его при республиканце Ричарде Никсоне.

Все они были разными. Джон Эдгар Гувер был один. Вечный. Несменяемый. Все они могли отправить его в отставку — но никто не сделал этого.

Что же в нем было такого, что делало его несменяемым?

Опыт. Трудолюбие. И компромат.



Эдгар Гувер. Фото: wikipedia.org

При Гувере ФБР разрослось в огромную агентурную сеть, собиравшую сведения о чиновниках, бизнесменах, деятелях творческих профессий. Поэтому когда ему поступала команда, он уже был готов ее исполнить. Гувер, а не президент Рузвельт, вскрыл и разоблачил сеть немецких диверсантов, высаженных на берег с подводных лодок. Гувер, а не сенатор Мак-Карти, был главным двигателем пресловутой «охоты на ведьм» — борьбы с лицами, подозреваемыми в распространении левых взглядов. Гувер, а не…

Хотя — нет. И на старуху бывает проруха. Гувер не смог предотвратить покушения на президента Кеннеди. Именно поэтому пошел слух, будто именно ФБР и стояло за этим преступлением. Потому что кто, если не Гувер?

Руководители спецслужб действительно бывают вечными и несменяемыми. Так, скажем, при Елизавете I Уильям Сесил, лорд Берли, занимал свой пост пожизненно, а после его смерти разведывательно-агентурную сеть королевства унаследовал его сын, второй лорд Берли. Более двадцати лет руководил внешней политической разведкой и контрразведкой России Адам Сагтынский, добровольно ушедший в отставку по окончании царствования Николая I. Ненавидимый всеми ультраякобинец Жозеф Фуше служил при Директории, затем — при Наполеоне, при сменившем его Людовике XVIII, опять при Наполеоне — в период «ста дней», и лишь окончательное падение Бонапарта повлекло за собой окончание его карьеры.

При таком всесилии Гувер, конечно же, мог и сам использовать свою популярность и баллотироваться в президенты. Но у него хватало ума понимать: лучше компромат буду собирать я, чем компромат будут собирать на меня.

Говорят, когда Джон Эдгар Гувер, Великий и Ужасный, отошел в лучший мир, его наследник (и — тоже говорят — любовник) Клайд Толсон будто бы уничтожил все папки с компроматом, собранным Гувером на всю американскую политическую и экономическую элиту. Эти папки были его личным оружием. Он не использовал их для нападения — только для самозащиты. Поэтому менялись президенты, вылетали из обоймы и теряли популярность сенаторы и конгрессмены, а Гувер оставался. Он точно знал, что компромат можно озвучить всего лишь единожды, а вот угроза компромата нависает над «объектом» всегда.



Эдгар Гувер и Клайд Толсон на пляже, 1939 год. Фото: wikipedia.org

После смерти Гувера было принято решение: директор ФБР остается на своем посту не более десяти лет. Из всех преемников Гувера лишь Роберт Мюллер оставался в своем кабинете на два года дольше обозначенного срока: он устраивал всех, а кроме того, был хороший аргумент — после устранения «террориста № 1» Усамы бен Ладена считалось, что уровень террористической угрозы в США повысился.

Будем надеяться, однако, что всем нам ничто не угрожает. Наши спецслужбы нас берегут, стерегут и даже иногда прослушивают — вероятно, ради нашей же безопасности. Поэтому 10 мая, друзья мои, сняв телефонную трубку со старомодного домашнего аппарата (как — у вас уже его нет?!), позвоните знакомому кандидату в Гуверы и скажите, что вам нечего скрывать, кроме своих цепей. Он все равно вам не поверит, но так будет спокойней — и вам, и ему.