ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть повод! Федута о бессмертии компромата, покушении на президента и охоте на ведьм

03.05.2020 09:38 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Федута. Интеллигент с вредными привычками, печальным прошлым и светлым будущим

Каждый уикенд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста — почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами решайте, повод это или нет. И — повод для чего.

Боги, в отличие от людей, бессмертны. Но иногда люди так долго занимают свои посты, что кажется, будто в этом есть нечто от бессмертия.

Джон Эдгар Гувер был назначен директором Бюро расследований Соединенных Штатов Америки 10 мая 1924 года и пребывал на этой должности (с учетом реорганизации Бюро расследований в Федеральное бюро расследований) до своей смерти, случившейся 2 мая 1972 года. Сорок восемь лет. Еще два года — и они с ФБР могли отметить «золотую свадьбу».

Есть повод! Федута о самовластительном злодее, «ляпах» переводчиков и незавидной участи эмигранта

Пока он занимал этот пост, Америка меняла своих президентов, точно шаловливая барышня ухажеров. Назначил Гувера Кальвин Кулидж, республиканец. И он директорствовал при республиканце и своем однофамильце Герберте Гувере, демократах Франклине Рузвельте и Гарри Трумэне, республиканце Дуайте Эйзенхауэре, демократах Джоне Фицджеральде Кеннеди и Линдоне Джонсоне. Смерть застала его при республиканце Ричарде Никсоне.

Все они были разными. Джон Эдгар Гувер был один. Вечный. Несменяемый. Все они могли отправить его в отставку — но никто не сделал этого.

Что же в нем было такого, что делало его несменяемым?

Опыт. Трудолюбие. И компромат.


Эдгар Гувер. Фото: wikipedia.org

При Гувере ФБР разрослось в огромную агентурную сеть, собиравшую сведения о чиновниках, бизнесменах, деятелях творческих профессий. Поэтому когда ему поступала команда, он уже был готов ее исполнить. Гувер, а не президент Рузвельт, вскрыл и разоблачил сеть немецких диверсантов, высаженных на берег с подводных лодок. Гувер, а не сенатор Мак-Карти, был главным двигателем пресловутой «охоты на ведьм» — борьбы с лицами, подозреваемыми в распространении левых взглядов. Гувер, а не…

Хотя — нет. И на старуху бывает проруха. Гувер не смог предотвратить покушения на президента Кеннеди. Именно поэтому пошел слух, будто именно ФБР и стояло за этим преступлением. Потому что кто, если не Гувер?

Руководители спецслужб действительно бывают вечными и несменяемыми. Так, скажем, при Елизавете I Уильям Сесил, лорд Берли, занимал свой пост пожизненно, а после его смерти разведывательно-агентурную сеть королевства унаследовал его сын, второй лорд Берли. Более двадцати лет руководил внешней политической разведкой и контрразведкой России Адам Сагтынский, добровольно ушедший в отставку по окончании царствования Николая I. Ненавидимый всеми ультраякобинец Жозеф Фуше служил при Директории, затем — при Наполеоне, при сменившем его Людовике XVIII, опять при Наполеоне — в период «ста дней», и лишь окончательное падение Бонапарта повлекло за собой окончание его карьеры.

При таком всесилии Гувер, конечно же, мог и сам использовать свою популярность и баллотироваться в президенты. Но у него хватало ума понимать: лучше компромат буду собирать я, чем компромат будут собирать на меня.

Говорят, когда Джон Эдгар Гувер, Великий и Ужасный, отошел в лучший мир, его наследник (и — тоже говорят — любовник) Клайд Толсон будто бы уничтожил все папки с компроматом, собранным Гувером на всю американскую политическую и экономическую элиту. Эти папки были его личным оружием. Он не использовал их для нападения — только для самозащиты. Поэтому менялись президенты, вылетали из обоймы и теряли популярность сенаторы и конгрессмены, а Гувер оставался. Он точно знал, что компромат можно озвучить всего лишь единожды, а вот угроза компромата нависает над «объектом» всегда.


Эдгар Гувер и Клайд Толсон на пляже, 1939 год. Фото: wikipedia.org

После смерти Гувера было принято решение: директор ФБР остается на своем посту не более десяти лет. Из всех преемников Гувера лишь Роберт Мюллер оставался в своем кабинете на два года дольше обозначенного срока: он устраивал всех, а кроме того, был хороший аргумент — после устранения «террориста № 1» Усамы бен Ладена считалось, что уровень террористической угрозы в США повысился.

Будем надеяться, однако, что всем нам ничто не угрожает. Наши спецслужбы нас берегут, стерегут и даже иногда прослушивают — вероятно, ради нашей же безопасности. Поэтому 10 мая, друзья мои, сняв телефонную трубку со старомодного домашнего аппарата (как — у вас уже его нет?!), позвоните знакомому кандидату в Гуверы и скажите, что вам нечего скрывать, кроме своих цепей. Он все равно вам не поверит, но так будет спокойней — и вам, и ему.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый уикенд Александр Федута выбирает одно событие, о котором пишет две страницы текста - почему оно важно для него. И, возможно, не только для него. Читайте и сами...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Стартовал краеведческо-туристический конкурс «Магия Полесья», посвящённый памяти Алексея Дубровского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика