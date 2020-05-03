От мальтийских рыцарей до коммунистов. Рассказываем о самых известных монашеских орденах в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Понятие «монашеский орден» возникло в средневековой Западной Европе. А затем в начале XIV века католические монахи стали создавать свои объединения на территории Великого княжества Литовского. Монахи не только вели проповедническую деятельность и боролись с чуждыми католической церкви вероучениями, но также занимались благотворительностью, строили приюты, больницы и школы, в которых сами лечили и преподавали. Всего на территории Беларуси было основано 18 мужских и 7 женских католических орденов, а также униатский орден базилиан. Рассказываем о самых известных из них.

Иезуиты — самые могущественные



Коллегиум иезуитов в Пинске. Фото: Виктор Борисевич, TUT.BY

Этот орден был создан в 1534 году для борьбы с Реформацией (движение, направленное на реформу католической церкви). Их главной целью было возвращение отпавших от католической церкви. Для этого монахам разрешено было использовать любые средства. Одним из них стало образование.

Иезуитам удалось создать самую передовую на тот момент сеть учебных заведений в Европе. Обучение в иезуитских школах отличалось суровой дисциплиной, но было бесплатным. Это обстоятельство, а также тот факт, что монахи принимали учеников любого вероисповедания, привлекали представителей православной и протестантской шляхты, отдававших в иезуитские школы своих детей. Ну, а те вырастали уже убежденными католиками.



Иезуит Хосе де Анчьета. Фото: wikipedia.org

К середине XVII века иезуиты создали на территории ВКЛ сеть учебных заведений среднего и высшего уровня — школы, коллегиумы, а также академию в Вильно. В 1773 году деятельность иезуитов на территории Речи Посполитой (как и других католических стран) была запрещена. Но, как ни странно, орден ненадолго обрел «второе дыхание» в Российской империи. Точнее, в Полоцке, где местный коллегиум был преобразован в академию (со статусом университета), а все другие коллегиумы империи были подчинены ей.

В своих учебных заведениях монахи преподавали риторику, поэзию, синтаксис, грамматику, этику, теологию, философию, математику, физику, логику, латинский, греческий языки, историю, географию, логику, механику, баллистику. В типографиях, которые иезуиты создали по всей стране, печаталось колоссальное количество книг. Так, из всех книг, изданных за 17-й век в ВКЛ, большая часть была напечатана в типографиях иезуитов. Кстати, самая старая аптека Беларуси, до сих пор действующая в Гродно, также была открыта иезуитами. В городе над Неманом на бывшем иезуитском, а сегодня Фарном костеле идут часы, которые привезли монахи.



Коллегиум иезуитов в Орше. Фото: Юрий Павловский

Благодаря иезуитам на территории нашей страны распространился архитектурный стиль барокко. Пожалуй, самым известным храмом, построенным для них, является костел Божьего Тела в Несвиже, возведенный на средства Николая Радзивилла Сиротки. В этом же стиле построено знаменитое здание коллегиума в Пинске.

После изгнания иезуитов из Российской империи (в 1820 году) их учебные заведения были переданы другим орденам, в частности доминиканцам.

Доминиканцы — нищенствующие



Доминиканский костел св. Михаила Архангела в Новогрудке. Фото: Юрий Павловский

Доминиканцы — это монахи Ордена Проповедников, основанного в начале XIII века св. Домиником Гузманом во Франции. В 1216-м Доминик с коллегами написали первую часть конституции нового ордена, в которой декларировалась полная нищета монахов (хотя позднее это правило стало нарушаться). Поэтому доминиканцев относили к одному из «нищенствующих» орденов или так называемых мендикантов.

Римские папы доверили доминиканцам борьбу с ересями. От монахов требовалась серьезная подготовка в области богословия, поэтому вскоре они заняли теологические кафедры во всех европейских университетах. В начале XIX века доминиканцам принадлежала сеть учебных заведений и на территории Беларуси. К примеру, Адам Мицкевич получил начальное образование в доминиканской школе при храме Архангела Михаила в Новогрудке.



Доминиканец в облачении. Фото: wikipedia.org ​

Пик строительства доминиканских монастырей на территории Беларуси пришелся на 1660−1680-е годы. Фундаторами обычно выступали магнаты и представители богатой шляхты. К примеру, на средства Станислава Радзивилла был основан монастырь в Клецке, Кшиштоф Слушка финансировал строительство монастыря в Минске, Александр Слушка — в Речице и Столбцах. Вслед за мужскими появились и женские монастыри. К примеру, монастырь доминиканок существовал с 1654 года в Новогрудке.

В монастырях собирались библиотеки, самые богатые собрания книг принадлежали монастырям в Гродно и Минске. Монахи в Новогрудке и Гродно основали собственные типографии. Как пишет исследователь деятельности монашеских орденов Анастасия Колосовская, к началу 19-го века в Беларуси было основано 42 монастыря, принадлежавших этому ордену. Однако после разделов Речи Посполитой влияние доминиканцев стало ослабевать, почти все монастыри были закрыты царскими властями, а монахов перевели в другие общины.

Францисканцы — ухаживали за больными



Св. Франциск Ассизский на картине Ф. де Сурбарана. Фото: wikipedia.org

Францисканцы — один из старейших монашеских орденов. Он был основан в 13-м веке, а уже в 14-м начал свою миссионерскую деятельность при дворе великого князя литовского Гедимина. В середине того же века в Вильно появился первый францисканский монастырь.

Как и доминиканцы, представители этого ордена также проповедовали отказ от материальных благ. Кроме того, устав ордена предписывал братьям ухаживать за больными.



Костел францисканцев в Гольшанах. Фото: Юрий Павловский

На территории Беларуси францисканские монастыри были основаны на пожертвования шляхты и магнатов в Гродно, Минске, Гольшанах, Пинске, Поставах, Полоцке и других населенных пунктах. После разделов Речи Посполитой количество монастырей постоянно уменьшалось, и к началу прошлого века остался только Слонимский монастырь, упраздненный в 1907-м.

Существовали три разновидности францисканцев: конвентуалы, капуцины и обсерванты. Последних в ВКЛ и Польше называли бернардинцами. Такое название они получили от церкви, построенной королем Казимиром Ягеллончиком в честь святого Бернарда Сиенского. Окончательный разрыв бернардинцев с францисканцами-конвентуалами произошел в 1517 году.



Монахи-бернардинцы. Фото: history.syktnet.ru

Бернардинцы содержали бесплатные уездные и приходские школы при некоторых монастырях: в Бенице (деревня в Молодечненском районе), Будславе, Минске. Собирали милостыню в пользу ордена. Братьев, занимавшихся этим, называли квестарями (от польского слова kwestarz).

В отличие от многих других монашеских орденов, устав бернардинцев не был очень строгим. Поэтому бернардинцы были одним из самых популярных монашеских орденов в Речи Посполитой, резко отличаясь от прочего черного духовенства своей демократичностью, отсутствием религиозного фанатизма и простотой.

Картезианцы — одинокие и молчаливые



Монастырь картезианцев в Березе. Фото: Юрий Павловский

В 1084 году св. Бруно Кельнский с шестью товарищами основал этот орден в местечке Шартрез во Франции. Картезианцы отличались суровыми правилами жизни в общине. Согласно уставу (а орден существует поныне), основу картезианской духовности составляют полный уход от мира, уединение, суровый аскетизм и постоянное молитвенное служение, а также созерцательная жизнь в почти вечном безмолвии. То есть монахи практически не общались даже друг с другом.

Единственным филиалом ордена картезианцев на белорусских землях был монастырь в Березе, основанный в 1648 году Казимиром Львом Сапегой. Во время Северной войны в монастыре предположительно встречались российский царь Петр I и король Речи Посполитой Август II Сильный, чтобы обсудить план военных действий. Потом обитель заняли шведские войска. Только богатый выкуп, заплаченный монахами, спас монастырь в Березе от уничтожения.



Петрус Кристус, «Портрет картезианца». Изображение: wikipedia.org

А заплатить было чем. Несмотря на аскетизм самих братьев-картезианцев, монастырь был крупным собственником. В период расцвета монастырский комплекс занимал площадь в 50 гектаров. Кроме костела, освященного в 1666 году, обитель включала жилые корпуса, библиотеку, госпиталь, трапезную, аптеку, хозяйственные строения. Все это вместе с прилегающим садом и водоемом было обнесено каменной стеной с башнями и каплицей. Входом в монастырь служила брама с бойницами. Монахи занимались выращиванием лекарственных трав, варили мыло, разводили рыбу. Благодаря пожертвованиям богатых покровителей монастырю принадлежали обширные земельные угодья, на которых работали тысячи крестьян, питейные заведения.

В 1831 году российские власти закрыли монастырь за участие монахов в освободительном восстании. В 1866 году комплекс был частично разобран на кирпичи для строительства казарм. В настоящее время этот уникальный памятник архитектуры медленно возрождается.

Госпитальеры, или мальтийцы, — монахи-рыцари



Бывший костел Иоанна Крестителя, принадлежавший ордену госпитальеров, в Столовичах. Фото: Виктор Борисевич, TUT.BY

После неприятного знакомства с ливонскими и тевтонскими рыцарями наши предки долгое время не имели контактов с духовно-рыцарскими орденами. Наконец в XVI веке на белорусских землях появился филиал ордена иоаннитов, или госпитальеров. Этот орден возник в Палестине в эпоху крестовых походов. После изгнания крестоносцев из Святой Земли пристанищем монахов сначала стал остров Родос, а затем остров Мальта, ставший бастионом христианской Европы в борьбе с Османской империей.

Деятельность ордена привлекла внимание одного из богатейших родов Беларуси. В 1608 году мальтийский кавалер Мартин Судо склонил к вступлению в орден Сигизмунда Кароля Радзивилла, который в то время учился в Италии в Болонском университете.

Его отец, Николай Радзивилл Сиротка, в ноябре 1610 года выделил собственные деньги, чтобы основать для сына рыцарскую командорию (филиал ордена) в составе имений Столовичи (теперь агрогородок в Барановичском районе) и Потейки (теперь деревня в Копыльском районе). При этом было выдвинуто условие: столовичские командоры назначались преимущественно из рода Радзивиллов. Если же по каким-либо причинам Радзивиллы не могли руководить «филиалом» ордена, то командором мог стать только уроженец Великого княжества Литовского или Польши.

Условия магната были приняты. В конце декабря 1610 года Сигизмунд Кароль отправился на Мальту, где спустя два года великий магистр госпитальеров Алоф де Вильякур посвятил его в рыцари. Хроники сообщают, что сын Сиротки участвовал в походах рыцарей против арабских пиратов, во время которых проявил мужество и заслужил уважение братьев-рыцарей.



Джакомо Далла Торре. Фото: orderofmalta.int

В первые годы существования командории молодой рыцарь был озадачен материальными проблемами: необходимо было отправлять деньги на Мальту, а доход от имения в Столовичах был совсем небольшой. Поэтому Сигизмунд Кароль стремился приобретать новые земли вокруг командории, а также доходную недвижимость в других местечках и городах ВКЛ.

На средства Сигизмунда Кароля Радзивилла в Столовичах для рыцарей ордена была возведена небольшая каплица с великолепной фигурой Божьей Матери Лоретанской и деревянный госпиталь.

После смерти Сигизмунда Кароля командория в Столовичах очень долго не принадлежала Радзивиллам. Только в 1776-м столовичским «филиалом» иоаннитов стал распоряжаться князь Михаил Иероним Радзивилл, отец несовершеннолетнего командора Николая Людвига. Михаил Иероним начал сдавать имение в Столовичах в аренду, что приносило магнату солидный годовой доход. Часть средств отправлялась в Санкт-Петербург. После того как Наполеон в 1798-м захватил Мальту, российский император Павел I пригласил туда госпитальеров.

Столовичи перешли в распоряжение Николая Людвига только в 1804-м. Уже через пять лет он отрекся от командорства в пользу своего маленького сына Леона, при этом продолжая распоряжаться Столовичами и также сдавая имение в аренду. «Лев Людвигович» Радзивилл (именно так именовался князь Леон в официальных российских документах) стал последним столовичским командором ордена госпитальеров. В 1817-м деятельность ордена на территории России была окончательно прекращена.

В настоящее время о мальтийских рыцарях в Столовичах напоминает величественное здание бывшего костела Иоанна Крестителя, построенное в 1740-х годах на месте орденской каплицы. Храм был возведен в стиле виленского барокко архитекторами Иосифом Фонтана и Иоганном Глаубицем. Сейчас в нем действует православная церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Коммунисты из Пинска



Бывший костел Карла Баромея в Пинске. Фото: Виктор Борисевич, TUT.BY

Единственная община ордена коммунистов существовала в Пинске. Согласно уставу, члены ордена жили коммуной, имели общую кассу доходов и вели совместное хозяйство. В ХVIII веке орден пришел в упадок, его монахов перераспределили в монастыри других католических орденов.

До наших дней сохранился костел братьев-коммунистов, освященный в честь св. Карла Баромея. В 1860-м храм переосвятили в костел Святой Троицы, который действовал до 1960 года. При советской власти здание использовалось как склад различными организациями. Потом бывший костел отреставрировали и открыли в нем городской концертный зал.

Базилиане учили детей и продолжили дело иезуитов



Боруны, монастырь базилиан: костел св. Петра и Павла. Фото: Андрей Дыбовский, globus.tut.by

Кроме католических монашеских орденов на территории Беларуси существовал еще униатский орден базилиан и его женская разновидность — орден базилианок. Подчинялись они папе римскому.

Большое внимание монахи-базилиане уделяли школьному образованию, объединявшему православные и католические традиции. Практически при каждом монастыре или храме действовали учебные заведения для детей. Кстати, классик белорусской литературы Винцент Дунин-Марцинкевич оканчивал базилианскую школу в Вильно.

Базилиан поддерживали и представители аристократии. Например, Лев Сапега помог создать школы при базилианских храмах в Толочине, Друе, Иказни и Горках. А в первой половине 18-го века Радзивиллы выделили деньги на строительство базилианского монастыря в Свержене, где была основана пятилетняя частная семинария.



Иосафат Кунцевич. Фото: wikipedia.org

После разделов Речи Посполитой педагогический опыт базилиан первоначально оказался востребованным. Когда в 1820-м из России изгнали иезуитов, базилианам, которые тогда еще пользовались благосклонностью императора Александра I, предложили заменить их в сфере образования.

Но в 1831-м на территории Польши, Литвы и Беларуси было подавлено освободительное восстание, которое ставило целью возродить Речь Посполитую. Активное участие в нем принимали униаты. Поэтому новый император Николай І взял курс на ликвидацию этой церкви. В 1839 году на Полоцком церковном соборе униатская церковь была объединена с православной. Это событие на долгие годы положило конец деятельности базилиан на территории Беларуси.

Бенедиктинки — образование для девочек и женщин



Монастырь бенедиктинок в Несвиже. Фото: Виктор Борисевич, TUT.BY

Первый католический монастырь, построенный для женщин на территории Беларуси, появился в Несвиже и принадлежал ордену бенедиктинок. В одном ансамбле с ним был возведен костел Св. Ефимии. Комплекс был основан в конце XVI века благодаря стараниям супруги упоминавшегося выше Николая Радзивилла Сиротки.

Сиротка и его потомки по мужской линии покоятся в подземельях иезуитского костела Божьего Тела в Несвиже. А вот его жена и две дочери, умершие в раннем возрасте, нашли последнее упокоение в костеле монастыря бенедиктинок. Ещё при жизни четы Радзивиллов памятники их дочерям были установлены внутри храма.



Бенедиктинки. Фото: credo.pro

Монастырь бенедиктинок был основан для духовного и светского обучения девочек из шляхетских семей. Каждый год монахини набирали 25 воспитанниц, которых обучали письму и чтению на польском и латинском языках, музыке, художественному шитью, Закону Божьему. При монастыре функционировали музыкальная школа и большая библиотека.

Подавив восстание Калиновского, царские власти закрыли монастырь и передали его православной церкви. Позже монастырские постройки были переоборудованы под казармы. В 1921 году бенедиктинки вернулись в обитель, открыли там детский сад, начальную и профессиональную школу. Окончательно они ушли из этих мест в 1939-м, когда Западная Беларусь стала частью СССР. Сейчас в бывшем монастыре расположен государственный колледж имени Якуба Коласа.

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Троицкий костел ордена миссионеров в Лысково. Фото: Юрий Павловский

Какие ордена не вошли в наш обзор? Монахи из ордена бонифраторов, как и близкие к ним рохиты, заботились о больных, вдовах и сиротах. Они имели право собирать милостыню на содержание больных, основали сеть госпиталей. Активно действовали на территории Беларуси августинцы, кармелиты босые, капуцины. Ордена мариавиток и бригиток были сугубо женскими и не имели мужских аналогов.

В XIX веке власти Российской империи всячески ограничивали деятельность католических орденов в Беларуси. Ну, а советская власть, объявившая о борьбе с религией как таковой, и вовсе распорядилась монастырским наследием по-своему. Построенные на века здания закрытых монастырей переоборудовались под жилые дома, учебные заведения (как это произошло в Несвиже), административные здания, производственные помещения, склады, архивы, музеи, учебные заведения, воинские части и даже тюрьмы. Но это уже совсем другая история.