«Потом уехал на заработки на север». Как сложилась судьба юного актера из фильма «Старик Хоттабыч»

Источник материала: Tut.by

Фильм-сказка «Старик Хоттабыч» вышел на экраны в 1957 году и сразу завоевал симпатию не только детского, но и взрослого зрителя. Картину демонстрировали на вечерних сеансах — и все билеты раскупались.



Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Съемки в «Хоттабыче» стали дебютом для 13-летнего Алеши Литвинова, сыгравшего в картине главную роль — пионера Вольки Костылькова. Режиссер Геннадий Казанцев пробовал на эту роль не одну тысячу школьников. О том, что выбрали именно Литвинова, сам подросток узнал спустя полгода после кинопроб.

Дело в том, что вначале Алеше отказали. На главную роль утвердили другого школьника. Но первые съемочные дни показали, что выбор сделали неудачный. И тут ассистенты вспомнили про Алешу, который учился в школе, расположенной недалеко от «Ленфильма», и который уже был на пробах. В итоге Казанцев утвердил Литвинова со второй попытки.

Мама будущего актера не возражала. Она растила сына одна, отец Алеши пропал без вести на войне. Да и Алешу с мамой могла постигнуть трагическая судьба, если бы не Дорога Жизни, по которой беременную женщину вывезли из блокадного Ленинграда. Алеша родился в эвакуации в Воронежской области. После окончания войны мама с мальчиком вернулись в родной город. Участие Алеши в картине стало для их маленькой семьи большим событием.

Блондин-брюнет



Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Для съемок Алеше пришлось поменять цвет волос. От природы волосы у него были черного цвета, однако режиссер Геннадий Казанцев видел Вольку блондином. Шевелюру подростку осветлили с помощью пергидроля. И делали это почти каждую неделю, поскольку волосы у Алеши отрастали быстро.

Цвет не всегда получался одинаковым. В конце картины Волька из блондина превращается в шатена. И это был не единственный «ляп». На экране Вольку угощают бананами. Они были сделаны из папье-маше и покрашены в зеленый цвет. Почему не в желтый? «О том, что эти плоды желтого цвета, я узнал много позже, когда увидел спелые бананы вживую и попробовал. А тогда не только я, но и взрослые члены группы почему-то считали что бананы должны быть зелёными», — вспоминал Литвинов.

На крыше «Пекина»



Кадр из фильма «Старик Хоттабыч»

Все трюки в картине подросток выполнял сам. Был период, когда он по часу в день висел под потолком на специальном ремне. Еще несколько дней Алеша вместе со съемочной группой провел на крыше только что построенной в Москве гостиницы «Пекин». На тот момент это здание было одной из главных высоток столицы. Там снимался знаменитый пролет Хоттабыча и Вольки на ковре-самолете.

Хоттабыча играл актер Николай Волков. Каждый день он вставал в 5 утра, потому что два часа уходило на грим: 53-летнего Волкова превращали в древнего старика. В одной из сцен Николаю Волкову пришлось съесть несколько десятков глазированных сырков. Это был эпизод, когда Хоттабыч в цирке уплетает более 40 штук мороженого. Мороженое заменили сырками, чтобы актер не простудился. Близкие Волкова вспоминали, что после съемок актер какое-то время не смотрел в сторону глазированных сырков.

Съемки шли 8 месяцев. Алексей вместе с группой побывал в Одессе, Москве и Сочи. На полученный гонорар Алеша Литвинов приобрел велосипед, фотоаппарат и цветной телевизор. Юноша жил с мамой в коммуналке, где обитало еще 7 семей. Новый цветной телевизор стал в коммуналке сенсацией. Он, как магнит, притягивал соседей. Желающие посмотреть телепрограмму не всегда помещались в комнате Литвиновых, поэтому некоторые смотрели телевизор из коридора.

Работал в метро

24 марта 1944 года родился Алексей ЛИТВИНОВ

— советский юный актёр, сыгравший главную роль пионера Вольки в фильме «Старик Хоттабыч». #АлексейЛитвинов #СтарикХоттабыч #НиколайВолков #СССР pic.twitter.com/ES1jrfV72X — Александр Гриднев (@AAGridnev) March 24, 2020

Популярность фильма почти не отразилась на самом Алеше. Литвинов вернулся к природному темному цвету волос, поэтому его нечасто узнавали на улице. После «Хоттабыча» подросток снялся еще в нескольких картинах. Полученный опыт дал возможность понять, хочет ли он и во взрослой жизни быть актером. Поразмыслив, Алексей решил, что у него такого желания нет.

После школы он получил профессию электромонтера и работал в ленинградском метро. Потом уехал на заработки на север, в Мурманск, где прожил 15 лет. Затем вернулся в родной город на Неве и трудился на железной дороге. Сейчас Алексей Литвинов на пенсии и большую часть времени проводит в Ленинградской области в деревне. Вместе с супругой занимается огородом.

О работе в фильме «Старик Хоттабыч» вспоминает с теплотой. Принимает в деревне журналистов, которые приезжают узнать, как поживает Волька спустя 60 лет. Иногда в Петербурге встречается с другими своими киношными «однокашниками». Как и Алексей, никто из других ребят, снявшихся в «Хоттабыче», не стал профессиональными актерами. Для них «Хоттабыч» остался доброй сказкой и частью детства.