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Басалыги: династическое искусство

15.05.2020 16:21 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

У каждого художника свои особенности и техника печати. Тем более, когда такое мастерство, как графика, передается в наследство. Представитель художественной династии Андрей Басалыга и его жена Ольга поделились с Ларисой Гулякевич не только своими творческими, но и семейными секретами.

Графика для них - семейное творческое наследие. Для Ольги - это прежде всего чувственность линий, пластика и эмоциональность. Для Андрея главное - форма и философия. В этом году творческая пара отмечает 30 лет вместе.

Познакомились еще школьниками, потом учились в художественном глебовском училище, а в театрально-художественный институт поступали уже мужем и женой. 30 лет вместе в семье и творчестве. Басалыги - это белорусская династия художников-графиков. Два брата Владимир и Михаил в 1957 году приехали в Минск с мечтой - стать художниками, и стали. Их творческий дуэт прославился и стал известным. Потом каждый создал свою семью.  Произошло так, что дети, внуки и даже невестки продолжают художественное дело, но каждый со своими особенностями и почерком.

Жена Андрея - Ольга Никишина - также из творческой семьи. Мама - Тамара Федосеенко была художником по костюмам, а дед Владимир Федосеенко - белорусский писатель. 

В семье Андрея Владимировича и Ольги - трое детей. Так или иначе старшие сыновья связаны с искусством и дизайном, а девятилетняя дочь пока накапливает творческий арсенал в музыке, танцах и рисунке. 

Офорт, литография, цифровой дизайн. Графика как вид искусства со всеми сложностями техники и печати остается основным направлением их творчества.

Графические работы Ольги и Андрея номинируются в этом году на национальную премию в области искусства. Результаты - в июне.
 
Теги: Минск
 
 
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У каждого художника свои особенности и техника печати. Тем более, когда такое мастерство, как графика, передается в наследство. Представитель художественной...
 
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