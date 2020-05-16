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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двухчасовой концерт от группы Aura прошел в прямом эфире Группа Aura дала двухчасовой концерт в прямых эфирах "Беларусь 3" и Первого национального канала Белорусского радио. Концертной площадкой для живого сета стала...

Группа Aura дала двухчасовой концерт в прямых эфирах "Беларусь 3" и Первого национального канала Белорусского радио. Концертной площадкой для живого сета стала Большая студия Дома радио. Причем, для легендарного пространства - это первый опыт одновременного ведения теле- и радиотрансляции. Юлия Быкова и Евгений Олейник подготовили песни национальных отборов на "Евровидение", мелодии о малой родине из цикла "Куточак Беларусі" и, конечно, радиохиты. Гостями лайф-концерта также стали народные и заслуженные артисты: Александр Солодуха, Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Инна Афанасьева. Между песнями тандем подробно рассказал об участии в “Евровидении” и работе над альбомами. В ближайшее время концерт появится на YouTube-канале