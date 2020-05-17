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Жировичская икона Божией Матери

Копия иконы была сделана на церкви Сергия и Вакха в Риме

Многие артефакты на родину не вернулись

Только в этом году появилась серьезная научная работа о первых этапах становления монастыря

Документальный фильм "Жировичи. Пять веков истории"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жировичскому монастырю - 500 лет Одному из старейших центров православной веры Беларуси - Жировичскому монастырю - 500 лет. Но юбилейные торжества отложены на неопределенное время в связи со...

Одному из старейших центров православной веры Беларуси - Жировичскому монастырю - 500 лет. Но юбилейные торжества отложены на неопределенное время в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Обитель на протяжении пяти столетий остается очагом духовности славянских земель. А главная святыня монастыря - Жировичская икона Божией Матери еще в 18 веке объединила всю Европу. Уже 550 лет к ней обращаются как православные, так и католики. Неизвестные факты Жировичского монастыря и его главной святыни - уЕдинственная в мире нерукотворная икона на камне. И самый маленький на планете образ Богородицы. Размеры Жировичской Божией Матери - чуть больше пяти с половиной на четыре с половиной сантиметра. Ее обнаружили, или, как говорят люди церковные, она явилась 550 лет назад.Церковь, которую в честь второго обретения иконы назвали Явленской, - единственная в Беларуси с камнем в основании престола. Это тот самый валун, на котором 500 лет назад нашли утраченный после пожара образ.Ранняя история Жировичского монастыря больше напоминает легенду, не подкрепленную фактологическим материалом. До недавнего времени была неизвестна точная дата основания обители. Сегодня историки называют 1520 год. Но довольно условно. Дело в том, что эта дата встречается в нескольких документальных источниках - как дата пожара, при котором сгорел весь монастырь. Т. е. это первое упоминание духовного центра в литературе.Вполне вероятно, что монастырь к тому моменту уже существовал. Так как первый храм здесь появился всего спустя пару месяцев после того, как пастушки нашли каменный образ Богородицы. Тогда почему датой основания монастыря не считать 1470 год?Это дата второго явления иконы Жировичской Божией Матери. Ей молились короли, цари и патриархи. Еще в 17 веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. Не так давно архивные документы в фондах Санкт-Петербурга и Львова обнаружили белорусские исследователи.Это были люди разных конфессий - православные, униаты и католики. В 18 веке, изучая записи, канцелярия Папы Римского принимает решение короновать образ. Жировичская Богоматерь стала первой иконой на территории современной Беларуси, на которую надели папские короны. Их изготавливали в Риме. Освещал лично Бенедикт XIII. Финансировали Радзивиллы.Но что интересно, еще до коронации иконы ее копия была сделана на церкви Сергия и Вакха в Риме. Чудотворному лику Мадонны дель Пасколо - это дословный перевод Богородицы из Жировичей - поклонялись римляне. Сегодня она входит в сотню самых известных и почитаемых икон мира. Оригинал - тот самый камень яшма с образом Божией Матери - находится в главном храме монастыря в Жировичах - Успенском соборе. Его построили на месте, где был явлен образ.Не раз за свою 500-летнюю историю монастырь подвергался гонениям. Его разоряли, опустошали, святыни вывозили за пределы страны. Многие артефакты на родину не вернулись. Возможно, утрата части архивных документов и стала причиной того, что история одного из древнейших духовных центров и сегодня не исследована и малоизучена.В европейских архивах и отделах рукописных источников библиотек Польши, Франции были найдены редчайшие документы, благодаря которым удалось восстановить начальную историю православного центра.Жировичи были резиденцией митрополитов и местом сбора монашества Великого Княжества Литовского. И сегодня это самый крупный монастырский комплекс Беларуси. О его мифическом прошлом, малоизвестном настоящем - документальный фильм "Жировичи. Пять веков истории", который выйдет в эфир во вторник, 19 мая, на