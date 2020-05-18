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Национальный художественный музей проведет онлайн-экскурсию
18.05.2020 19:52 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня во всем мире отмечают День музеев. Традиционно к этому событию музеи готовят интересные мероприятия. Этот год не стал исключением. К примеру, Национальный художественный музей проведет онлайн-экскурсию. А вот в какой виртуальный тур отправятся посетители, узнаете прямо сейчас.
В фондах Национального художественного музея более 30 тысяч произведений изобразительного искусства. Большая часть шедевров хранится в запасниках, куда посторонним вход строго воспрещен. А сегодня, в Международный день музеев, окунуться в музейное закулисье имеют возможность все желающие, правда, виртуально. Онлайн в социальных сетях работники музея расскажут, как устроены фондохранилища и реставрационные мастерские.
Светлана Воропай, заведующая сектором маркетинга Национального художественного музея Республики Беларусь: "Отважные хранители смогут ответить на вопросы, которые так интересуют многих: кто такой хранитель, какая должна быть температура. Они покажут работы, которые вообще никогда не выставлялись в музее".
Никогда не выставлялась и картина советского художника Александра Самохвалова "На дежурстве. Начало блокады". Произведение хранилось в запасниках музея более 70 лет. Картина повредилась при транспортировке, восстановить ее было непросто из-за большого размера. Над реставрацией мастера работали около года.
Алла Василевская, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Национального художественного музея Республики Беларусь: "Художник вдохновлен подвигом женщин Ленинграда, которые служили во время блокады. Здесь изображена девушка-боец местного подразделения противовоздушной обороны на вышке на посту дома. Создан образ, полный героического пафоса".
Музейные работники приоткроют завесу трех фондов: живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. А еще покажут уникальную коллекцию оружия. Кстати, всего в главном корпусе Художественного музея находится более 30 запасников. Хранятся произведения за массивными дверями с замком и сигнализацией.
Увидеть все своими глазами можно онлайн на официальных страничках Художественного в социальных сетях Facebook, "Одноклассниках", "ВКонтакте" и музейном YouTube-канале. Виртуальные посетители смогут задать вопросы в комментариях. Экскурсия начнется сегодня в 19:00 и продлится до 2 часов ночи.
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Сегодня во всем мире отмечают День музеев. Традиционно к этому событию музеи готовят интересные мероприятия. Этот год не стал исключением. К примеру, Национальный...
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