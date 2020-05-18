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Национальный художественный музей проведет онлайн-экскурсию

18.05.2020 19:52 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня во всем мире отмечают День музеев. Традиционно к этому событию музеи готовят интересные мероприятия. Этот год не стал исключением. К примеру, Национальный художественный музей проведет онлайн-экскурсию. А вот в какой виртуальный тур отправятся посетители, узнаете прямо сейчас. 

В фондах  Национального художественного музея более 30 тысяч произведений изобразительного  искусства. Большая часть шедевров хранится в запасниках, куда посторонним вход строго воспрещен. А сегодня, в Международный день музеев, окунуться в музейное закулисье  имеют возможность все желающие, правда, виртуально. Онлайн в социальных сетях работники музея расскажут, как устроены фондохранилища и реставрационные мастерские.

Светлана Воропай, заведующая сектором маркетинга Национального художественного музея Республики Беларусь:  "Отважные хранители смогут ответить на вопросы, которые так интересуют многих: кто такой хранитель, какая должна быть температура. Они покажут работы, которые вообще никогда не выставлялись в музее".

Никогда не выставлялась и картина советского художника  Александра Самохвалова "На дежурстве. Начало блокады". Произведение хранилось в запасниках музея более 70 лет. Картина повредилась при транспортировке, восстановить ее было непросто из-за большого размера. Над реставрацией мастера работали около года. 

Алла Василевская, старший научный сотрудник научно-фондового отдела Национального художественного музея Республики Беларусь: "Художник вдохновлен подвигом женщин Ленинграда, которые служили во время блокады. Здесь изображена девушка-боец местного подразделения противовоздушной обороны на вышке на посту дома. Создан образ, полный героического пафоса". 

Музейные работники приоткроют завесу трех фондов: живописи, декоративно-прикладного искусства и скульптуры.  А еще  покажут уникальную коллекцию оружия. Кстати, всего в главном корпусе Художественного музея находится более 30 запасников. Хранятся  произведения  за массивными дверями с замком и сигнализацией. 

Увидеть все своими глазами можно онлайн на официальных страничках Художественного в социальных сетях Facebook, "Одноклассниках", "ВКонтакте" и музейном YouTube-канале. Виртуальные посетители смогут задать вопросы в комментариях. Экскурсия начнется сегодня в 19:00 и продлится до 2 часов ночи.

 
 
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Сегодня во всем мире отмечают День музеев. Традиционно к этому событию музеи готовят интересные мероприятия. Этот год не стал исключением. К примеру, Национальный...
 
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