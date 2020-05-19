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"Акварелия" - книга о современной акварельной живописи

19.05.2020 08:53 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Современная акварельная живопись под одной обложкой. Презентация глянцевого издания от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" прошла в мастерской художника, а также автора книги Владимира Рынкевича. Хрестоматия насчитывает более 60 имен мастеров-акварелистов и двух сотен их работ - фото каждого произведения в формате высокой четкости. По сути, это первое научно-популярное издание в этом жанре за последние 40 лет. Тем не менее, технику используют как маститые авторы, так и начинающие -  учащиеся творческих колледжей и вузов. Издание станет подспорьем и по части теоретической подготовки. "Акварелия" вышла на трех языках - русском, белорусском и английском. Издание уже можно встретить в столичных книжных магазинах.
 
 
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Современная акварельная живопись под одной обложкой. Презентация глянцевого издания от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" прошла в...
 
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