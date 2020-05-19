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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Акварелия" - книга о современной акварельной живописи Современная акварельная живопись под одной обложкой. Презентация глянцевого издания от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" прошла в...

Современная акварельная живопись под одной обложкой. Презентация глянцевого издания от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" прошла в мастерской художника, а также автора книги Владимира Рынкевича. Хрестоматия насчитывает более 60 имен мастеров-акварелистов и двух сотен их работ - фото каждого произведения в формате высокой четкости. По сути, это первое научно-популярное издание в этом жанре за последние 40 лет. Тем не менее, технику используют как маститые авторы, так и начинающие - учащиеся творческих колледжей и вузов. Издание станет подспорьем и по части теоретической подготовки. "Акварелия" вышла на трех языках - русском, белорусском и английском. Издание уже можно встретить в столичных книжных магазинах.