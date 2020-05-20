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На "Беларусь 3" кинопоказы романа "Тихий дон" в память о Михаиле Шолохове

20.05.2020 09:22 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

На телеканале "Беларусь 3" вспоминают Михаила Шолохова. Накануне дня рождения лауреата нобелевской премии по литературе на третьей кнопке - кинопоказы романа, который сняли по одноименному произведению автора "Тихий Дон". Шолохов стал знаменитым сразу после написания первого тома, в подтверждение получил тысячи писем от читателей. В последствии история о жизни донского казачества во время войны стала одним из культовых произведений русской литературы 20 столетия. А экранизация была удостоена премии "Хрустальный глобус". Марафон памяти стартует сегодня, в 09:25 и 16:20 зрители узнают о тайнах эпопеи в документальной программе "Улика из прошлого". Все три части киноромана на "Беларусь 3" можно оценить до 22 мая в 13:10 и 21:55.

 
 
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На телеканале "Беларусь 3" вспоминают Михаила Шолохова. Накануне дня рождения лауреата нобелевской премии по литературе на третьей кнопке - кинопоказы романа,...
 
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