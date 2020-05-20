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Артисты Национального академического театра имени Янки Купалы и Драматического театра имени Александра Венгерки (Польша) 21 мая впервые проведут совместные онлайн-чтения. Со стороны Купаловского театра в чтениях примут участие Павел Харланчук-Южаков, Марта Голубева, Кристина Дробыш, а также народный артист Беларуси Александр Подобед. К онлайн-чтениям можно будет присоединиться бесплатно из любой точки мира.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите