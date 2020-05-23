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Театр юного зрителя проводит показы спектаклей онлайн
23.05.2020 13:18 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTСегодня в 18:00 начнется трансляция и будет доступна для зрителей еще 24 часа. В записи покажут постановку "Полианна" - о маленькой сироте, придумавшей свою игру "в радость", во время которой любой пессимист начинает веселиться.
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Сегодня в 18:00 начнется трансляция и будет доступна для зрителей еще 24 часа. В записи покажут постановку "Полианна" - о маленькой сироте, придумавшей свою игру "в...
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