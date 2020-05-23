Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Театр юного зрителя проводит показы спектаклей онлайн Сегодня в 18:00 начнется трансляция и будет доступна для зрителей еще 24 часа. В записи покажут постановку "Полианна" - о маленькой сироте, придумавшей свою игру "в...

Сегодня в 18:00 начнется трансляция и будет доступна для зрителей еще 24 часа. В записи покажут постановку "Полианна" - о маленькой сироте, придумавшей свою игру "в радость", во время которой любой пессимист начинает веселиться.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите