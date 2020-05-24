Музыкальный театр распахнет двери для зрителей 1 сентября

Источник материала: БT

С 10 апреля длится вынужденный перерыв в общении со зрителями. На 1 августа запланирована концертная программа "Волшебный мир оперетты" с участием артистов театра, которую покажут на площадке у Минской городской ратуши. А осенью продолжатся встречи, премьеры и проекты. На сайте театра уже можно ознакомиться с афишей на сентябрь и октябрь.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите