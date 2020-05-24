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Музыкальный театр распахнет двери для зрителей 1 сентября

24.05.2020 19:24 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

С 10 апреля длится вынужденный перерыв в общении со зрителями. На 1 августа запланирована концертная программа "Волшебный мир оперетты" с участием артистов театра, которую покажут на площадке у Минской городской ратуши. А осенью продолжатся встречи, премьеры и проекты. На сайте театра уже можно ознакомиться с афишей на сентябрь и октябрь.

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С 10 апреля длится вынужденный перерыв в общении со зрителями. На 1 августа запланирована концертная программа "Волшебный мир оперетты" с участием артистов театра,...
 
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