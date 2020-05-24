80 лет со дня рождения Бродского. Послушайте его стихи

Источник материала: Tut.by

24 мая исполнилось 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Бродский — выдающийся поэт и нобелевский лауреат. В своей нобелевской речи он сказал: «Я совершенно убежден, что над человеком, читающим стихи, труднее восторжествовать, чем над тем, кто их не читает». Предлагаем вам послушать, как он сам читает свои стихи.

Будущий поэт родился в Ленинграде в 1940 году, пишет tvkultura.ru . В первый год войны после блокадной зимы 1941−1942 годов мать Иосифа Бродского вывезла его в эвакуацию в Череповец, где они жили до 1944 года. Бродский долго не мог определиться с будущей профессией. В 1955 году он ушел из восьмого класса и устроился на завод «Арсенал» фрезеровщиком. Затем работал помощником прозектора в морге, кочегаром, фотографом и даже геологом.

О Бродском начали говорить в Ленинграде в 60-х годах прошлого столетия. Тогда состоялось его выступление на поэтическом турнире в ДК имени Горького. В это же время поэт познакомился с Анной Ахматовой.

Однако нельзя сказать, что карьера литератора складывалась ровно. Так, в 1963 году в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья «Окололитературный трутень», авторы которой выступали против Бродского. В результате суд вынес Бродскому обвинительный приговор. Поэт должен был покинуть Ленинград на пять лет. Так литератор поселился в деревне Норенской Архангельской области.

Тем временем, в 1965 году в США был опубликован первый сборник стихов поэта. Он был подготовлен без ведома автора. Следующая книга, «Остановка в пустыне», вышла в Нью-Йорке в 1970 году, она стала первым авторизованным изданием Бродского.

В мае 1972 года поэту предложили покинуть страну, чтобы избежать новых преследований. Он подготовил все документы и вылетел в Вену. В Австрии поэта встретил американский издатель Карл Проффер. Он и предложил Бродскому должность в Мичиганском университете. При жизни Бродского было издано пять поэтических сборников, содержавших переводы с русского на английский и стихи, написанные им по-английски. Сам себя он определял как «русского поэта, англоязычного эссеиста и, конечно, американского гражданина».

В 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе. Он был отмечен «За всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью».