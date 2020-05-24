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Премьеру "Фатума" ставили на апрель, теперь же в афише числится ноябрь





Не стали закрывать двери и в Национальном историческом музее





Цифра превращается в серьезного игрока на этом поле





Частная галерея на манер государственных перешла на сокращенный график - работают по выходным

Меценатство, создание фондов - рабочие механизмы, о которых задумываются уже сегодня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Культпросвет в эпоху пандемии Прерванный творческий полет ударил и по карману работников сферы культуры. Убытки подсчитывают в тех странах, где принято существовать без государственного...

Прерванный творческий полет ударил и по карману работников сферы культуры. Убытки подсчитывают в тех странах, где принято существовать без государственного попечения. Но кому как не деятелям искусства, умеющим держать театральную паузу, знать, что любой перерыв, пусть и вынужденный, может стать началом чего-то нового. У нас двери в мир культуры не закрывались, да и многие творцы восприняли ситуацию как дополнительную возможность. Кто-то ушел в онлайн, кто-то экспериментирует с формой и подачей. Первыми, конечно, откликнулись музейщики. Им и впрямь есть что предложить - виртуальные экскурсии стали нормой в Беларуси задолго до пандемии. Из неоспоримых плюсов - расширение аудитории.А как у остальных? Живут или выживают? Культурный конструктив уЛуч света в черном лесу. Это не побег из стерильной реальности, а настоящий привет из Милана - именно там впервые дали оперу дебютанта Джакомо Пуччини. Постановка в оригинале длится чуть больше часа. Компактную оперу для своей первой режиссерской пробы выбрала и прима Большого театра Оксана Волкова. Меццо-сопрано наблюдает за действием из зала.Сложные декорации, участие балета и хора - масштабы вынудили отказаться от ферматы в графике. Упрашивать не пришлось - артисты соскучились по сцене. Да и западные коллеги не могут долго без оваций. Тем более европейские звезды-контрактники оказались в финансовой западне. В этом смысле бюджетники в плюсе. Расходы на вынужденный перерыв покрыли из госказны. Со своей подушкой безопасности вернулся и балет. Точнее, он никуда не уходил. Для поддержания творческой формы балетмейстер-постановщик Сергей Микель вел онлайн-дневник - в день по этюду. Сейчас же работают по новому графику "продленки" - с утра и до 16 часов. На сельский фитнес на удаленке перешла и экс-солистка Большого Маргарита Левчук. В этом году сорвались несколько премьер, концерты и фестивали. Но подсчитывать убытки артистка не стала, а подалась на малую родину - в деревню Страдичи Брестской области, откуда регулярно рапортует в Сети: вайны стали хобби на время без публики в престижных залах.Подкорректировали рабочий график - с пятницы по воскресенье - и занялись онлайн-проектами. Показать есть что. Развивают международное сотрудничество. И осваивают формы офлайна. Самая безопасная выставка на свежем воздухе уже доступна к просмотру для неограниченного количества посетителей. Нумизматика, геральдика, произведения искусства и национальные костюмы из всех регионов страны на ограде парка Челюскинцев.Экстренный механизм или новая реальность? И все же без сантиментов не обойтись - всегда найдутся те, кто захочет «пощупать глазами». А теперь представьте: вы совершенно одни в экспозиционном зале. И никаких очередей у шедевров. Мечта уже сбылась здесь, в галерее классического и современного искусства DK. Тет-а-тет с картиной вас оставят по собственному желанию. Отныне каждое посещение экспозиции индивидуальное. Такая арт-привилегия гарантирует не только глоток свежего воздуха, но и новые впечатления.Мера сокращает и статью расходов. План делают с помощью своих же фондов - выставочные проекты заменили классиками белорусской живописной школы. Технологии упрощают жизнь не только потребителям, но и самим художникам. Ведь именно им ежедневно приходится сталкиваться с ценами на аренду нежилого фонда для мастерских, расходами на материалы и продвижение собственных же проектов.Ведь не все авторы работают через галереи, занимаются исследованиями. На помощь приходит опять же интернет - платформа способная поддержать творцов. Группа в популярной соцсети за неделю собрала аудиторию больше чем в пару тысяч участников. Авторы, коллекционеры, эстеты здесь могут приобрести дельные вещи по доступной цене. Схема успешно реализуется во всем мире. Конструктива гораздо больше, когда мы не паникуем, а извлекаем максимальную пользу из ситуации. В любые времена можно и нужно учиться создавать и созидать, а творчество нельзя ставить на паузу.