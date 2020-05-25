|
87 лет Большому театру Беларуси
25.05.2020 08:38 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTГлавной оперной и балетной площадке страны сегодня исполняется 87 лет. Впервые в истории торжества пройдут в формате онлайн. Поздравления мастеров сцены прозвучат в социальных сетях. Слова поддержки и благодарности адресуют звезды Большого - Валентин Елизарьев, Юрий Троян, Оксана Волкова, Константин Кузнецов. Также у зрителей будет возможность попасть на экскурсию по театру. Заглянуть в репетиционные залы, побывать в живописном цехе, услышать из уст артистов интересные воспоминания. Частью фильма станет и концерт ведущих солистов.
День рождения онлайн
Звезды театра предстанут в необычном свете. Так оперная дива Анастасия Москвина споет под гитару бардовские песни, а солист балета Иван Савенков представит свой вокальный талант. Трансляция концерта начнется в 19 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной оперной и балетной площадке страны сегодня исполняется 87 лет. Впервые в истории торжества пройдут в формате онлайн. Поздравления мастеров сцены прозвучат...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)