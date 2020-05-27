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Телеканал "Беларусь 3" продолжает посвящать эфиры деятелям культуры

27.05.2020 09:20 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Телеканал "Беларусь 3" продолжает посвящать эфиры деятелям культуры. Уже в 10:10 зрителей ждет программа "Беларусь як песня" с участием эстрадной дивы Тамары Раевской. Сегодня заслуженной артистке Беларуси исполняется 80. Ее голосом звучат песни Глебова, Лученка и Зарицкого.
В это воскресенье в 13:30 в проекте "Майстры і куміры" социокультурный телеканал поздравит оперную приму Наталью Рудневу. Народная артистка Беларуси сегодня тоже отмечает день рождения. Обладательница редкого голоса контральто прослужила Большому театру Беларуси более 40 лет. Не только блистала на сцене, но и подготовила новое поколение оперных исполнителей на базе театра.
 
 
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Телеканал "Беларусь 3" продолжает посвящать эфиры деятелям культуры. Уже в 10:10 зрителей ждет программа "Беларусь як песня" с участием эстрадной дивы Тамары Раевской....
 
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