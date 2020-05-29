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Немецкая почта опоздала с доставкой письма на 4 дня и теперь выплатит рекордную компенсацию

29.05.2020 16:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жила-была в Баварии женщина, и пришла она в отделение Deutsche Post, чтобы отправить письмо своему работодателю. Но не простое письмо, а с требованием выплатить более 20 тысяч евро отпускных, накопившихся за время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком. Чтобы требования вступили в законную силу, письмо должно было дойти до адресата не позже 30 сентября 2017 года.


Фото: Pixabay.com

Но на почту жительница Баварии пришла 29 сентября, да к тому же в пятницу, а потому воспользовалась услугой экспресс-почты с дополнительной опцией «субботняя доставка». Цена услуги: 23,80 евро. Увы, немецкая почта сплоховала — письмо доставили только 4 октября, работодатель требования не принял, деньги не выплатил. А женщина с этим мириться не захотела и обратилась в суд.

В пятницу, 28 мая, почти через три года после отправки того письма, Высший земельный суд в Кельне постановил: за доставленное слишком поздно послание компания Deutsche Post должна выплатить компенсацию 18 тысяч евро.

 
 
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Жила-была в Баварии женщина, и пришла она в отделение Deutsche Post, чтобы отправить письмо своему работодателю. Но не простое письмо, а с требованием выплатить более 20...
 
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