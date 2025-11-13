Сфера строительства в Беларуси: главные проблемы и перспективы

Источник материала: ProBusiness





Дмитрий Токарев проработал в строительстве 15 лет, пройдя путь от мастера до заместителя директора строительной компании. Понимая изнутри проблемы отрасли, он создал BIMMAX — платформу для цифровизации строительных процессов. За два года компания разработала решение, которое не имеет аналогов в СНГ по функционалу. «Про бизнес» поговорил с основателем о том, как строительный опыт помог создать востребованный продукт и почему отрасль до сих пор живет по советским стандартам.

«Для того, чтобы конкретизировать задачу, я начал отрисовывать 3D-модели, помечая объемы и расценки. Эту картинку вешал в курилке, где рабочие собирались на перекуры»

— На сегодняшний день стройка не претерпела больших изменений со времен советского периода, разве что появился Excel, — рассказывает Дмитрий. — По сути, Excel и AutoCAD — это две программы, с которыми работают строители, но никаких специализированных программ для них нет. Есть «1С:Бухгалтерия» для бухгалтеров, сметное дело для сметчиков, а для строителей по сути ничего нет. Все процессы почти не автоматизированы, очень большая доля ручного труда, огромная нагрузка на линейных инженерно-технических работников.





Еще в студенческие годы, около 20 лет назад, я увлекался BIM-технологиями, SketchUp, рисованием в 3D — тогда эти инструменты только появлялись. Но настоящая потребность в цифровизации стала очевидной на практике. Столкнувшись с определенными задачами на стройке, я понял, как их можно решать. Самая простая задача: у тебя есть бригада рабочих и нужно составить задание на месяц. Раньше это было так: ты писал «100 кубов бетона», бригадир подписывал и шел строить. Что это были за кубы? Какие-то эфемерные кубы. Для того, чтобы конкретизировать задачу, я начал отрисовывать 3D-модели, помечая объемы и расценки. Эту картинку вешал в курилке, где рабочие собирались на перекуры. Все, кто приходит в курилку, смотрят туда и понимают, что они должны сделать: это базовая задача — чтобы исполнители понимали свой объем работ. Если повесить просто «100 кубов бетона», они сегодня зальют 10 кубов, завтра 10, послезавтра уже забыли, сколько залили вчера. В конце месяца они залили всего 50 и приходят разбираться, говоря, что это ты виноват в их маленькой зарплате. Это были зачатки будущего сервиса — попытка уравнять понимание процесса между всеми участниками стройки.

«К каждому элементу 3D-модели привязаны деньги»

Наша платформа создает цифровые копии объектов строительства — цифровые двойники — и наполняет их инженерными данными: ресурсами, материалами, механизмами, заработной платой рабочих и финансовыми показателями. Это делается для того, чтобы все участники строительства в наглядной форме понимали, что они вообще делают, — объясняет Дмитрий. — Как правило, один человек ставит задачу, он видит ее с одной стороны, человек, который получает задачу, видит ее с другой. И бывает, что они думают вообще о разных вещах. На 3D-модели темно-зеленым цветом показаны конструкции, которые уже выполнены, светло-зеленым — те, что выполняются сейчас, а желтым — запланированные к выполнению на текущий месяц. Таким образом можно планировать работы на любой период — месяц, два, три месяца.





К каждому элементу 3D-модели привязаны деньги. Наведя на элемент, можно увидеть, сколько он стоит. Выбрав план на месяц, можно увидеть полную финансовую картину: сколько денег запланировано, какая заработная плата, сколько нужно материальных ресурсов, сколько заказать бетона и арматуры, сколько заплатить рабочим и сколько получит заказчик. Это вся экономика стройки, которую вы не видите на камерах. На камерах вы видите просто общую картинку раз в месяц. А здесь вы видите именно финансовую составляющую объекта — как он финансово реализовывается.

Ключевое отличие нашего продукта от традиционных подходов — планирование работ строится на объемах, а не по графику. Раньше было «плоское» планирование строительства: график, строчка, сумма освоения, — рассказывает Дмитрий. — В Excel делалась таблица: кубы бетона, расценка, деньги. Мы к плоскому добавили объем. Руководитель заходит на платформу, выделяет конструкции, которые нужно построить в следующем месяце, ставит их в план — и они автоматически появляются в графике работ.





Раньше прораб примерно оценивал объем работ и заказывал материалы с запасом 30% — на всякий случай. В результате компания тратила лишние деньги на закупку материалов, которые в этом месяце не использовались. Возникали отвлеченные затраты: материал куплен, деньги потрачены, но он лежит под забором.

В BIMMAX на элементы назначены материальные ресурсы, — поясняет Дмитрий. — Когда линейные инженерно-технические работники планируют работу на месяц, у них автоматически генерируются заявки. Прораб понимает, что он точно заказал нужное количество материала. Ему не нужно делать большие запасы, не нужно переплачивать. Это снижает отвлеченные затраты на 20−30%.

«Чтобы удержать строителей, нужно держать заработную плату на уровне 30 BYN в час»

Сейчас на рынке Минска и Беларуси сложная ситуация с кадрами — все охотятся за работниками. Это рынок наемного работника. Строители получают в районе 5−6 тыс. BYN. Чтобы удержать их, нужно держать заработную плату на уровне 30 BYN в час. Мы позволяем линейным инженерно-техническим работникам отслеживать в моменте, сколько в день зарабатывает бригада, — объясняет Дмитрий. — Раньше по итогу месяца закрывался наряд на зарплату, и появлялась проблема. Несколько дней тратилось на ее решение. В это время рабочие бастовали, не работали, занимались выяснениями. По итогу все равно приходилось доплачивать, чтобы они не уволились.





Теперь каждый день мастер заходит на платформу и отчитывается о выполненных работах. В Telegram руководителю прилетает отчет по объекту — визуально видно, что сделано, какой бригадой, сколько денег бригада заработала. Это предотвращает ситуации, когда работники не зарабатывают нужную сумму и увольняются.

При построении 3D-модели платформа анализирует строительные чертежи до того, как они попадут к рабочим. Это позволяет выявить ошибки в проектной документации.

— Работая с большим объемом данных, проектировщики где-то могут ошибиться: ось может съехать, какой-то слой не распечататься, что-то вообще неправильно сделать, — объясняет Дмитрий. — Если мы смогли построить 3D-модель на основании 2D-чертежей, значит, и строители смогут построить здание. Но если у нас есть вопросы, с этими же вопросами столкнутся строители через несколько месяцев на площадке. Вопросы собираются и отправляются заказчику для решения до того, как они попадут на стройку, а каждый день простоя на стройке — это сотни тысяч рублей.





Если объект находится в Центре Минска, нет проблемы приехать и посмотреть. Но если объект в России или где-то далеко — например, какой-нибудь металлургический комбинат, на который на машине нужно 40 минут ехать от одного подобъекта к другому через болото, — это становится проблемой.

«Бизнес-модель такая же, как у мобильных операторов или «1С»

Монетизация происходит через продажу подписок — доступа к платформе, на которую заказчик загружает свой объект. Бизнес-модель такая же, как у мобильных операторов или «1С». Мы столкнулись с тем, что строители не готовы много платить за инновации. Им проще строить по старинке. Поэтому цена не может быть большой.

BIMMAX конкурирует по стоимости с «1С», со сметным делом, с лицензией Microsoft Windows — находится примерно в этом ценовом диапазоне. Мы не строительная компания, мы не делаем никакие работы. Исключительно продажа подписки. Объект строится, пока он строится — нужна подписка. Дальше объект в архив — подписка не требуется.





Тендеров на такие работы пока нет. Продвижение идет через холодные звонки, личное общение и многолетние связи в строительстве. У меня достаточно большой круг общения за счет опыта. Мы встречаемся, предлагаем, проводим презентации, рассказываем, показываем. С кем-то договариваемся, с кем-то остаемся в контакте на перспективу.

Многие компании хотели бы поработать, но нет подходящего объекта — продукт для больших строек. В этом его сильная и слабая сторона: он узкоспециализированный, но зато хорошо решает именно те вопросы, под которые создан.

Мы больше для строителей, так как сами строители, — объясняет Дмитрий. — Зная их проблемы, мы их и решаем. Есть аналогичные программы российского софта, но он другой. Его делают либо проектировщики, которые больше уходят в свои вопросы, либо программисты, которые вообще ничего не понимают в стройке.

На белорусском рынке и в целом рынке СНГ нет прямых конкурентов с таким функционалом. Многим комфортнее строить так, как они строили 10, 20, 30 лет назад, — признает Дмитрий. Вся стройка — настолько сложная и консервативная система. Но ситуация меняется. Когда стоимость трудозатрат будет реально очень дорогой, оптимизация всех этих трудозатрат станет необходимостью. Рано или поздно это произойдет.





Мы стремимся к правильному циклу жизни объекта, — объясняет Дмитрий. — Правильный — это когда есть BIM-модель от проектировщиков, и эта модель проживает с объектом весь жизненный цикл. Цифровой двойник объекта по мере жизни наполняется данными. И мы — часть этой системы. Это огромная система. Я убежден: рано или поздно цифровизация придет во все строительные компании. Сейчас, когда стоимость трудозатрат будет реально очень дорогой, оптимизация всех этих трудозатрат станет необходимостью. Современные проблемы требуют современных решений. Мы эти решения даем и одна из целей нашей платформы — оптимизация времени ее пользователей, чтобы они тратили меньше времени на рутину и больше на реальную работу.

«Уйти со стабильной работы, где отличная карьера, заработная плата, понятный коллектив, серьезные объекты, и шагнуть просто в неизвестность, выложить все свои сбережения — это был прыжок веры. Но я не жалею»

Сервис BIMMAX был официально запущен в 2024 г., хотя разработка велась около пяти лет. Все финансирование — собственные средства, без привлечения инвесторов. Очень много вложено человеческого ресурса, было проделано много работы на энтузиазме. На сегодняшний момент мы еще не окупились, но по нашим расчетам инвестиции уже скоро отобьются. Работа начиналась с трех человек, сейчас в ней около десяти специалистов — разработчики, менеджеры, которые поднимают модели, плюс бухгалтеры и юристы.





Переход от карьеры в строительстве к предпринимательству давался непросто. Я решался на этот шаг несколько лет. Уйти со стабильной работы, где хорошая карьера, хорошая заработная плата, понятный коллектив, серьезные объекты, и шагнуть просто в неизвестность, выложить все свои сбережения — это был прыжок веры. Но я не жалею.

После перехода в бизнес я стал более рационально использовать свое время. Раньше была фиксированная заработная плата, и выше своего потолка не прыгнешь. В бизнесе нет фиксированной зарплаты — сколько заработал, столько заработал, но зато нет и потолка. Это очень мотивирует оптимизировать время.