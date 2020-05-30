Витебский художник, нарисовавший граффити в Тбилиси и встретившийся с его мэром, снял ролик об этом

Источник материала: Tut.by

Витебский художник Глеб Каштанов, который получил штраф в 350 долларов за граффити «Мимино» на здании в центре Тбилиси, пока ждет решения суда по штрафу за этот нелегальный рисунок. Тем временем он снял видео о своем творчестве. В этой короткой истории есть все: и грузинское гостеприимство, и история появления рисунка «Мимино», и даже встреча с мэром грузинской столицы.



Граффити «Мимино» на доме № 12 на улице Котэ Афхази в Тбилиси. Фото предоставлено Глебом Каштановым

— В протоколе, который составили на меня представители городского муниципалитета, было написано: «за нелегальное украшение». Штраф дали огромный — 1000 лари, почти 350 долларов. Суда еще пока не было. Он либо аннулирует штраф, либо мне дадут возможность отработать, сделав новое граффити в городе, — предполагает Глеб Каштанов.

Напомним, стрит-арт-художник из Витебска Глеб Каштанов в феврале получил в Тбилиси 350 долларов штрафа — за то, что без согласования с городскими властями нарисовал героев фильма «Мимино» на стене дома № 12 на улице Котэ Афхази в грузинской столице.

Глеб взял подпись у собственника здания, что он не против, что на доме появится граффити. Свои подписи поставили и жильцы дома. В российском Сочи, где Каштанов не раз украшал здания стрит-арт-композициями, этого было достаточно, чтобы рисовать. В Грузии это нужно было заранее согласовать это с мэрией.

Глеб рассказал о своей проблеме в соцсетях. Об этом написал TUT.BY. Вскоре после нашей публикации художник встретился с мэром грузинской столицы Кахой Каладзе. Глава городской администрации разрешил белорусу завершить рисунок.

Пока вопрос со штрафом в стадии разрешения, Глеб Каштанов снял видео о своем творчестве. В частности, ролик рассказывает про историю создания граффити «Мимино» в Тбилиси, встречу с его мэром, а также граффити художника в других городах: Витебске, Санкт-Петербурге, Сочи.