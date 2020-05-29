Летняя площадка и обязательные маски. Гродненские театры открывают сезон и будут работать по-новому

Источник материала: Tut.by

Гродненские театры открывают новый сезон и начинают работать по-новому. Например, театр кукол приглашает зрителей на летнюю площадку, а драмтеатр обещает обеспечить социальное дистанцирование в соответствии с требованиями санитарных норм.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Гродненский областной драмтеатр открывает новый сезон в первых числах июня. Так, на 4 июня запланирован показ спектакля по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Режиссер спектакля — Геннадий Мушперт.

В театре просят зрителей использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. Театр же, в свою очередь, обещает обеспечить социальное дистанцирование.

Гродненский областной театр кукол также начинает новый сезон с июня.

Но здесь попробуют новую форму работы — открывают летний амфитеатр во внутреннем дворике. Первые спектакли, как обещают, здесь пройдут уже 6 июня. В театре обещают отдельный стул для каждого зрителя или отдельная скамеечка для зрителей, которые пришли вместе, ограниченное количество мест и камерную обстановку, а также будут выдавать бесплатно одноразовые маски.

Также помимо этого в театре принимаются все необходимые меры дезинфекции. А на те немногие спектакли, которые пройдут на большой сцене, будет продаваться 70 билетов из 242, чтобы соблюсти нормы дистанцирования, сообщается на сайте кукольного театра. Первый спектакль на сцене в помещении пройдет уже третьего июня. Зрителей приглашают на «Магічнае люстра пана Твардоўскага».