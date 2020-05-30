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Брест в Instagram: 10 снимков, которые стоит увидеть на этой неделе

30.05.2020 09:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Бресте и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Viktoria (@vs_soulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от iampotonya (@iampotonya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ФОТОГРАФ, ВИДЕОГРАФ | Брест (@wonder_photovideo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Viktoria (@vs_soulart)

 
Теги: Брест
 
 
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Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #bresttut!
 
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