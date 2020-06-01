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Выставка "Мир глазами детей" открылась в галерее "Университет культуры"
01.06.2020 18:38 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTТворческий старт для маленьких художников. Выставка под названием "Мир глазами детей" открылась сегодня в галерее "Университет культуры". Картины пастелью, гуашью, разноцветными карандашами и не только создали участники международного конкурса Star Flowers. Лучших выбирали среди полусотни креативных работ. Кстати, их присылали из трех стран - Беларуси, России и Греции. Экспозицию посвятили Дню защиты детей.
Снова попробовать свои силы юные художники смогут уже осенью во время нового этапа международного творческого соревнования.
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Творческий старт для маленьких художников. Выставка под названием "Мир глазами детей" открылась сегодня в галерее "Университет культуры". Картины пастелью, гуашью,...
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