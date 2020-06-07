Самый дорогой саммит в истории. 500 лет «полю золотой парчи»

Источник материала: Tut.by

Что мы представляем, когда говорят о двусторонних переговорах глав государств? Помимо смутного образа людей в деловых костюмах и галстуках, армад журналистов, телекамер и микрофонов, на ум могут прийти подобные встречи, произошедшие в новейшей истории: Кеннеди и Хрущева в Вене, Рейгана и Горбачева в Рейкьявике. Но запомнились эти встречи, прежде всего, событиями, им предшествовавшими, а также решениями, на них принятыми. Однако столетия назад, во время расцвета Ренессанса, европейские монархи могли устроить из подобных встреч настоящие шоу, восхищавшие присутствовавших.



Кадр из сериала «Тюдоры»

Ровно пять сотен лет назад началось такое свидание двух королей, которого еще не видела Европа: монархи пытались утвердить свое превосходство не силой оружия, а блеском драгоценностей, пестротой дорогих тканей, пышностью нарядов. Тогда встретились французский король Франциск I и английский — Генрих VIII. Современники лицезрели нечто, как им казалось, доселе невиданное.

Амбиции, тщеславие и путаная дипломатия

Французский король Франциск I

Уже в самый год своего восшествия на престол молодой французский король Франциск решил молниеносным ударом завершить начатую еще его предшественником войну в Италии. Победа в 1515 году в битве при Мариньяно над миланскими и швейцарскими силами принесла совсем еще юному монарху славу великого полководца, контроль над одним из важнейших регионов Италии и — что не так воодушевляло — угрозу столкновения со Священной Римской империей, бывшей в ту пору скорее конфедерацией немецких, чешских и североитальянских государств, но, тем не менее, представлявшей серьезную опасность. Франциск был настолько амбициозен, что решил полностью отвести опасность, заполучив опустевший в 1519 году императорский трон — монарха Священной Римской империи выбирали семь курфюрстов, и им мог стать даже иностранный государь. Чтобы «финансово заинтересовать» благородных выборщиков, Франциск потратил колоссальные средства.

Английский король Генрих VIII тогда тоже выдвинул свою кандидатуру, но желание Франциска было явно сильнее и реальнее — несомненно, он бредил славой Карла Великого, за семь столетий до этого в последний раз управлявшего французскими и немецкими землями как единой империей. Оба короля проиграли, на престол взошел Карл V Габсбург, правивший сразу несколькими крупными европейскими государствами. Но история вполне ясно демонстрирует амбиции двух молодых королей. Во всей этой истории Франциск сильно поиздержался. Неудача подтолкнула французского короля к поискам союзов в неизбежном противостоянии с новым императором. Союз с Англией или, по крайней мере, договор о ненападении казался хорошим решением.

Король Англии Генрих VIII

Генрих же изо всех сил стремился вывести Англию на первые роли в международной политике, заставить уважать и бояться в Европе себя и свое королевство. В 1513 году он лично возглавлял войска на континенте в борьбе с французами. В то время канцлером королевства был хитрый и расчетливый кардинал Томас Уолси, который в 1514 году сумел обратить победы англичан в выгодный мирный договор с Францией: предшественник Франциска, тогдашний 52-летний французский король Людовик XII, должен был жениться на 18-летней сестре Генриха Марии, считавшейся одной из первых красавиц Европы; Англия оставляла себе завоеванные территории, а также должна была получать контрибуцию. В то же время экономическим интересам страны отвечала скорее поддержка императора, нежели французов. Уолси, уверенный в том, что поставленных королем целей безопаснее достигать дипломатией, а не на поле брани, убедил короля в том, что ведущие державы Европы должны прекратить войны между собой, направляя оружие лишь на иноверцев — триумфально шествующих по Балканам и оспаривавших лидерство христиан на Средиземном море турок. Итогом усилий канцлера стал Лондонский договор 1518 года, чрезвычайно улучшивший репутацию Генриха и всего Английского королевства. Естественно, соглашение только отсрочило новые военные столкновения, но это был шаг для английского возвышения и удовлетворения амбиций Генриха, которых у него было никак не меньше, чем у Франциска.

Просвещенные государи

Во время войн в Италии Франциск воочию убедился в величии и размахе Ренессанса. Еще будучи молодым аристократом, он познакомился с набиравшим обороты течением благодаря некоторым своим учителям, увлеченным новыми идеями. Он активно изучал историю, особенно античную, помимо родного французского владел также итальянским, испанским, латынью, и даже преуспел в иврите. Он представил миру новый образ монарха — ценителя искусств и наук, любящего читать философские и теологические трактаты, но при этом умелого наездника и фехтовальщика, прекрасного атлета, принимающего участие в рыцарских турнирах и борцовских поединках. Восхищение Франциска итальянским искусством повлияло на его предложение Леонардо да Винчи поселиться во Франции на полном королевском обеспечении, которое тот принял на склоне лет — так в стране оказались многие его полотна, в том числе «Мона Лиза», которую художник взял с собой.



Король Франциск I сражается во время битвы при Мариньяно. Книжная миниатюра первой половины XVI века

Генрих VIII не уступал царственному собрату. Он покровительствовал часто посещавшему Англию и преподававшему в Кембридже Эразму Роттердамскому; приблизил ко двору великого гуманиста и философа Томаса Мора, автора знаменитой «Утопии» — правда, через пятнадцать его благодетель отдаст приказ о его казни, не сумев простить ему критику разрыва Генриха с католицизмом и отказ от принесения присяги королю. Генрих был интеллектуалом, владел французским и латынью, имел огромную по тем временам библиотеку и сам делал пробы пера. Атлетически сложенный, он был прекрасным турнирным бойцом и охотником, восхищая физической формой иностранных посланников. При нем роскошь двора стала удивлять, а поддержка ученых мужей заставила многих в Европе, ранее называвших Англию страной варваров (да, находились и такие!) взять свои слова обратно.

Поле золотой парчи

Всесильный кардинал Уолси решил организовать встречу двух молодых государей (Генриху было 28 лет, Франциску — 25), чтобы усилить их дружеские связи и укрепить заключенный еще при старом французском короле договор, а также продемонстрировать роскошь, богатство и могущество Англии перед остальной Европой через яркие празднества и турниры. Генрих VIII хотел видеть себя в качестве арбитра в спорах европейских держав, доказав свое достоинство и могущество.

За сто лет до этого англичане владели чуть не половиной Франции, но за эти годы от былого могущества Англии на континенте мало что сохранилось — лишь портовый Кале и его окрестности оставались в их руках. Встречу решено было провести именно там, с этой целью разыскали подходящую долину. Несмотря на возражения французов, не слишком желавших отпускать своего короля далеко от границы, решение было принято. Ставкой Генриха стал городок Гин, а Франциск избрал расположенный на французской территории Ардр.



Генрих VIII со свитой грузится на корабли в порту Дувра, чтобы отправиться в Кале. Неизвестный автор.

Для организации торжеств пришлось привезти на место армию из музыкантов и танцоров, слуг и поваров, ремесленников и художников, трудившихся не покладая рук для удовольствия королей. Помогать также обязали крестьян из ближайших деревушек. Количество людей, собравшихся на празднествах, растянувшихся на две с половиной недели, оценивается примерно в пять тысяч. Около трех тысяч палаток и шатров раскинулись между лагерями двух монархов: в них помещалась аристократия, более мелкое дворянство, свита и охрана.

Оба монарха, встретившиеся 7 июня, пытались ослепить друг друга горевшими на солнце златоткаными шатрами и одеждами, изысканными пирами, музыкой, турнирами и играми, а также превзойти один другого в изяществе манер и любезности. На шатры и наряды пошло невообразимое количество расшитой золотом и серебром парчи, так что и само место встречи впоследствии получило соответствующее название — поле золотой парчи.

Тщательнее всего создавались места для приема королей и их многочисленной свиты. В качестве резиденции английского монарха был возведен временный дворец с четырьмя башнями по углам, воротами и внутренним двором. Фундамент был кирпичным, а стены же представляли собой расписанную ткань на деревянном каркасе, причем издалека их можно было спутать с каменными. Также и скатная крыша, изготовленная из промасленной и раскрашенной ткани, издалека создавая впечатление покрытой свинцом, что тогда практиковалось при строительстве дворцов и соборов. В убранстве преобладали резные барельефы и росписи на тему битв и подвигов античных героев, повсюду были арки и своды, а также огромные застекленные участки, что поражало современников. Помещения были обставлены с особой пышностью, мебель из ценных пород дерева изобиловала элементами из драгоценных камней и металлов. Снаружи резиденции английского монарха помещались два фонтана, в которых вместо воды били струи красного вина.



Кадр из сериала «Тюдоры»

Шатры короля Франциска были не менее великолепны: высокий павильон, снаружи покрытый златотканой парчой, а внутри украшенный синим бархатом, усыпанным вышитыми золотом лилиями, и четыре других шатра с вышитыми на лазурном шелке золотыми фруктами.

Помимо нобилитета, в свите Генриха было двое необычных придворных — обезьянки, облепленные сусальным золотом, доставшиеся ему в подарок турецкого султана Селима. Они весьма насмешили и развлекли Франциска, и, по свидетельству кардинала Уолси, французский король был охвачен таким большим любопытством, играя с этими маленькими жуликами, которые тащили все, что могли украсть, и донимали его советников, что он потребовал их присутствия на каждом пиру.

Короли были ценителями музыки: Франциск разыскивал по всей стране певчих с лучшими голосами, собрав, по утверждениям современников, лучший хор Европы; Генрих прекрасно играл на лютне, органе и клавесине, пел, а также сам сочинял музыкальные произведения. Во время проведения встречи в часовнях, также временно построенных в долине, придворные музыканты обоих государей наперебой демонстрировали свое искусство.

В многочисленных рыцарских турнирах, само проведение которых в Европе постепенно подходило к закату, государи принимали участие лично, посвящая победы своим королевам — естественно, Франциск и Генрих решили не состязаться друг с другом. Также каждый из них развлекал супругу «коллеги» во время пиров. Перед публикой выступали стрелки из лука, а также проводились состязания борцов из французской Бретани и английского Корнуолла.

Оба короля славились своей прекрасной физической формой, лично принимали участие в битвах и на тот момент обладали отменным здоровьем. Неожиданно для всех Генрих вызвал Франциска на борцовский поединок. Тот без промедления согласился. Все ожидали напряженной схватки, однако французский король довольно быстро заставил пожалеть Генриха о вызове, положив его на лопатки.

Бесплодные результаты исторического свидания

Франциск раньше уже влез в большие долги, пытаясь золотом добыть себе императорскую корону, а после встречи с Генрихом дыра в бюджете только увеличилась. По английскому бюджету демонстрация могущества также больно ударила. Стоимость свидания двух королей была ошеломляющей, особенно в сравнении с его скромными результатами. Была подтверждена упоминавшаяся еще в Лондонском договоре 1518 года помолвка старшего сына и наследника французского короля, двухлетнего Франциска, с четырехлетней дочерью Генриха Марией, однако уже в следующем году она была разорвана. В части двусторонней политики удалось обговорить темы, которые уже и так обсуждались дипломатами двух стран на других встречах, так что по сути не было сказано или решено ничего нового.

Забавы королей ложились тяжким бременем прежде всего на простых людей, налоги с которых покрывали монаршие причуды и любовь к роскоши, а за политические амбиции государей они платили кровью и страданиями.

Менее чем через месяц Генрих встретился с императором Карлом V, с которым уже в следующем году сложился полноценный союз против Франции, а Генрих и Франциск начали противостояние, воюя друг с другом с переменным успехом почти до самой своей кончины — оба умерли в 1547 году с разницей в два месяца.