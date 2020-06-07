|
Абрамович купил картину «Крик» за 120 миллионов долларов
07.06.2020 20:22 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел картину «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка. Об этом сообщает
Стоимость картины составила 120 миллионов долларов. При этом отмечается, что Абрамович купил один из четырех существующих вариантов полотна — единственный, находящийся в частной коллекции.
«Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.
Ранее в июне Абрамович
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость картины составила 120 миллионов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)