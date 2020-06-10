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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Национальной библиотеке открылась выставка о традициях белорусского народа и современном развитии страны Экспозиция "Процветай, моя страна" насчитывает около 100 документов. Посетителям представлены издания по истории родного края, книги о культурно-историческом...

Экспозиция "Процветай, моя страна" насчитывает около 100 документов. Посетителям представлены издания по истории родного края, книги о культурно-историческом наследии, а также фотоальбомы и буклеты, раскрывающие богатую культурную жизнь Беларуси. Выставка продлится до 26 августа.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите