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В Национальной библиотеке открылась выставка о традициях белорусского народа и современном развитии страны
10.06.2020 22:24 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЭкспозиция "Процветай, моя страна" насчитывает около 100 документов. Посетителям представлены издания по истории родного края, книги о культурно-историческом наследии, а также фотоальбомы и буклеты, раскрывающие богатую культурную жизнь Беларуси. Выставка продлится до 26 августа.
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В Национальной библиотеке открылась выставка о традициях белорусского народа и современном развитии страны
Экспозиция "Процветай, моя страна" насчитывает около 100 документов. Посетителям представлены издания по истории родного края, книги о культурно-историческом...
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