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Приз - 4 тысячи рублей. Назван автор лучшей книги поэзии на белорусском языке
12.06.2020 09:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поэт Андрей Ходанович, автор сборника «Школа травы», стал лауреатом премии имени Натальи Арсеньевой. Она вручается за лучшую белорусскоязычную книгу поэзии 2019 года.
Денежный приз составил 4 тысячи белорусских рублей.
В шорт-лист премии также вошли сборники Дануты Бичель-Загнетовой «Гускі вяртаюцца» и Ольги Гапеевой «Чорныя макі».
Андрей Ходанович — четвертый лауреат премии. До него ее получали Владимир Некляев (сборник «Толькі вершы»),
Организаторами премии являются Белорусский ПЕН-центр, Союз белорусских писателей Беларуси и Ассоциация белорусов мира «Бацькаўшчына».
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Поэт Андрей Ходанович, автор сборника «Школа травы», стал лауреатом премии имени Натальи Арсеньевой. Она вручается за лучшую белорусскоязычную книгу поэзии 2019...
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