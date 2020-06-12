Приз - 4 тысячи рублей. Назван автор лучшей книги поэзии на белорусском языке

Источник материала: Tut.by

Поэт Андрей Ходанович, автор сборника «Школа травы», стал лауреатом премии имени Натальи Арсеньевой. Она вручается за лучшую белорусскоязычную книгу поэзии 2019 года.



Андрей Ходанович

Денежный приз составил 4 тысячи белорусских рублей.

В шорт-лист премии также вошли сборники Дануты Бичель-Загнетовой «Гускі вяртаюцца» и Ольги Гапеевой «Чорныя макі».

Андрей Ходанович — четвертый лауреат премии. До него ее получали Владимир Некляев (сборник «Толькі вершы»), Алесь Рязанов (сборник «Перавыбранае») и Мария Мартысевич (поэма «Сарматыя»).

Организаторами премии являются Белорусский ПЕН-центр, Союз белорусских писателей Беларуси и Ассоциация белорусов мира «Бацькаўшчына».