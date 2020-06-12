«Хочешь быть на рынке - должен работать 24/7». Заглянули в телефон фэшн-блогера

Источник материала: Tut.by

Фэшн-блогер и персональный стилист Татьяна Щербакова признается, что когда она завела блог, то и не думала, что будет зарабатывать на нем. Но постепенно хобби стало профессией, а в семье у каждого появился свой блог. Вместе с официальным реселлером техники Apple в Беларус и мы узнали у Татьяны, как выглядит рабочий день блогера, какой была ее самая необычная фотосъемка, и как смартфон помогает в управлении задачами и делами.

«В компании стабильная работа, а в блоге непонятно что»

Сейчас собственный блог Татьяны насчитывает 70 тысяч подписчиков в Instagram , почти столько же у ее мужа Ильи. У каждого — своя аудитория, но общий интерес к моде и стилю. В портфолио Татьяны — более 60 контрактов с брендами, среди которых такие марки, как Guess, New Balance, Etam. С 2019 года она является официальным представителем Lamoda в Беларуси. По образованию Татьяна — экономист-международник, а история ее фэшн-блога началась в студенчестве.

— Я родом из Орши. Мы все в то время одевались на рынке, найти там что-то интересное, не такое, как у всех, практически невозможно. Брендовые магазины были недоступны в Минске, а в маленьких городах и подавно. У нас с мамой были свои лайфхаки: мы могли поехать на новый рынок в Могилев или Брест, иногда находили в сэкондах фирменную одежду. Даже в университете многие одногруппники спрашивали, где я нашла ту или иную вещь, — рассказывает собеседница.

В ту пору зарождались standalone-блоги — самостоятельные сайты, в противовес блогам на площадках вроде Livejournal. Татьяна следила за зарубежными фэшн-авторами, а вскоре решила попробовать сама. Начала выкладывать фотографии образов и рассказывать, где находит вещи. Увлечение стало общим для Татьяны и ее мужа: они выходили друг друга фотографировать и вместе обрабатывали фото. Сейчас супруг продолжает вести блог о мужской моде.



Татьяна Щербакова

После окончания университета девушка работала по специальности, потом ушла в отпуск по уходу за ребенком. Когда вернулась на работу, то поняла, что любовь к моде и съемкам превалирует над интересом к экономике.

— Для меня важно хорошо делать любую работу, важна моя репутация, — объясняет Татьяна. — Я не могла сидеть на двух стульях: и не работала нормально, и не развивала блог. Поняла, что нужно делать выбор, и он оказался в пользу блоггинга. К тому моменту у меня была своя аудитория.

Героиню поддержал муж, а родители поначалу сомневались.

— В компании стабильная зарплата раз в месяц, а в блоге непонятно что.

Так хобби превратилось в работу. На смену standalone-блогам пришел Instagram, и в 2013 году Татьяна начала развивать бизнес на этой площадке. Изначально девушка сама покупала все детали образов, потом начала писать брендам и сотрудничать с ними на бартерных условиях. Первая оплата за пост пришла только в 2016 году после сотрудничества с часовой маркой Daniel Willington: это были часы и денежный гонорар. Тогда реклама у блогеров стала популярной, и бренды начали писать сами.

Сейчас она работает в двух направлениях: по-прежнему ведет фэшн-блог и оказывает услуги персонального стилиста, например, может разобрать и проанализировать гардероб или помочь клиенту выбрать подходящие образы на шопинге. Такие услуги стоят примерно 150 долларов.

— Я не стала заниматься фэшн-съемками, где работаешь с моделью, как сказано, одеваешь ее по референсу. С людьми такое не прокатит. Меня это привлекает — нравится с ними общаться и видеть эмоции, — подчеркивает героиня.

«Многие думают, что блог — это легкие деньги»

Как правило, блогеры зарабатывают на рекламе. Татьяна объясняет, что цены на нее зависят от уровня блогера, количества подписчиков, рекламируемого продукта и технического задания заказчика. У каждого блогера есть портфолио, где представлены все бренды, с которыми он сотрудничал. Если хочется работать с известными дорогими марками, нужно наполнять портфолио рекламой таких брендов, а масс-маркет отсеивать.

— Когда блог стал работой, я начала жестко отсматривать бренды. Я не беру рекламу ради рекламы. Темы моего блога — фэшн и путешествия, еду не возьму, — объясняет девушка. — Для меня важно, чтобы человек, который меня читает, верил мне. Поэтому обычно я рекламирую продукты, которыми пользуюсь сама или которые вызывают у меня интерес. Если мне прислали некачественную вещь — возвращаю ее.





Однажды накануне 8 Марта один бренд напитков написал Татьяне, что хочет ее поздравить и прислать свою продукцию.

— Я ответила, что если они хотят сделать приятное, то это одно, а пост за подарок писать не стану, он стоит намного дороже. Через два дня они пришли с предложением сотрудничества.

Заработки блогера обычно сильно отличаются в течение года.

— Никто в открытую не говорит, сколько зарабатывает. Есть «рыбные» месяцы — март, декабрь, сентябрь. Весной люди хотят обновить гардероб, осенью покупают коллекции нового сезона. Январь мертвый, потому что все к Новому году оделись. В июле и августе людям не до шопинга: уезжают и отдыхают.

Когда Татьяна с мужем заводили блоги, то и не думали, что на этом можно зарабатывать больше, чем на обычной работе.

— Во время работы по специальности моя зарплата была 400 рублей в месяц, сейчас заработок колоссально вырос, — признается Татьяна. — Многие хотят зарабатывать на блогах, думая, что это легкие деньги. На самом деле это не так: нужно иметь качественную технику, средства, которые ты вложишь в развитие. На хороший качественный контент нужно тратить много времени.

«Постоянно провожу время в телефоне»

Чтобы стать популярным блогером, сегодня много времени придется потратить на раскрутку страницы: нужно настраивать таргетированную рекламу, которую увидит целевая аудитория, заказывать рекламные посты у блогеров и пабликов, организовывать конкурсы и розыгрыши.

— Здесь высокая конкуренция, далеко на одних фото не уедешь. Это было возможно раньше, сейчас «органика» не растет совсем (охват аудитории, который пост собрал без платного продвижения. — Прим. TUT.BY). На все свои рекламные посты я ставлю таргет. Накрутка ботами — это древний способ, никто этим не пользуется. Я постоянно провожу время в телефоне: смотрю, что делают конкуренты, ищу людей, у которых могу купить рекламу. Если ты хочешь быть на рынке, должен работать 24/7, — объясняет девушка.





План на день Татьяна прописывает в заметках на телефоне. Расписание каждый день разное: записать сториз для Instagram, отснять контент для рекламы, поискать референсы для съемки. В день, когда выходит пост, нужно активно отвечать на комментарии, чтобы публикация попала в топ. Встречи с клиентами, с которыми девушка работает как персональный стилист, обычно проходят в дневное время, а съемки для блога — по вечерам и в выходные. Часто на один день продумывают минимум две съемки: чтобы было на будущее. Личные дела Татьяна делает в промежутках между работой.

— Это тяжело, но одновременно работой заряжаешься, ведь она выросла из хобби. Мне нравится ритм моей жизни. Иногда бывают интересные рекламные заказы, которые позволяют проявить себя творчески. А если нет съемки, мы просто делаем контент, там никаких границ, можно работать в свое удовольствие. Это не рутина, которая поглощает, — рассказывает собеседница.

«Тренд, которого мы придерживаемся, — естественность»

Татьяне повезло — ее увлечение разделяет муж. Все съемки они проводят вдвоем, как правило, вечером или на выходных, потому что у мужа есть основная работа. Продумывают съемки заранее, подбирают вдохновляющие фото на Pinterest, выбирают образы и места. В день X собирают баулы и едут на место. Раньше для качественного контента нужно было иметь несколько профессиональных камер и объективов, сейчас достаточно смартфона. Один из гаджетов для съемки, который использует Татьяна, — iPhone 11 Pro Max.

— Мы придерживаемся тренда на естественность. Нам не нравятся чересчур отфотошопленные картинки, — признается Татьяна. — У iPhone передача цветов максимально приближена к естественной, они не приукрашивают. Особенно это важно, когда снимаешь видео для сториз и пытаешься передать цвет одежды. Если люди увидят на тебе ярко-красное платье, пойдут в магазин и поймут, что в жизни оно блеклое, у них возникнут вопросы.



Последние фото для блога Татьяны из ее смартфона. Сняты на iPhone 11 Pro Max. Фото слева — на балконе, справа — во время прогулки с мужем.

— iPhone 11 Pro Max я выбрала из-за его дизайна, мне нравится минималистичный стиль техники Apple. Одно из правил стилистов — окружать себя красивыми вещами, которые будут вас вдохновлять и соответствовать вам.

Также Татьяна с мужем фотографируют на Nikon Z6 — эта камера в первую очередь нацелена на видео и съемку в движении. Если нужно получить красивые кадры сверху, то используют квадрокоптер Mavic 2.

По словам блогера, техника не подводила их на съемках, но бывали дни, когда не везло: и гаджеты зарядить забыли, и погода портилась.

— Раньше мы расстраивались, казалось, что день потерян. Но сейчас пришли к выводу, что все, что ни делается, к лучшему. Возможно, это не наш день для съемки, а в другой раз все с первого кадра получится.

Сделать хороший кадр недостаточно, важно довести его до ума. Обработка фото может занимать 3−4 часа, а создание видео — несколько дней. Только на поиск музыки Татьяна может потратить день-два. Редактировать фотографии позволяют программы Photoshop и Lightroom, которые можно установить и на компьютер, и на телефон. В кадре Татьяна убирает мусор, грязный асфальт, лужи, родинки на теле, иногда поправляет посадку одежды.



Система трех камер 12 Мп — широкоугольной, телефото и сверхширокоугольной — позволяет точно и быстро фокусироваться, получать качественные кадры с эффектом размытия и сохранять все детали при съемке.

Блог героиня планирует при помощи приложения UNUM, в нем можно посмотреть, как сочетаются фотографии в ленте. Для монтажа видео использует InShot. Также у нее установлены несколько приложений, которые позволяют создавать анимированные сториз. Следить за модными показами помогает приложение Runway. Татьяна говорит, что постоянно открывает его, когда хочет найти источник вдохновения.

Незапланированные фотографии тоже порой появляются, причем нередко они привлекают внимание подписчиков. Самая необычная съемка была в Каппадокии (регион в центральной части Турции. — Прим. TUT.BY). Татьяна вспоминает, что ради фотографий пришлось вставать в 4 утра вместе с ребенком.

— Мы арендовали машину и поехали к месту, где стартуют шары. Сфотографировали их и поняли, что кадры получились не очень хорошими, было еще темно. Тогда мы поехали вслед за сопровождающими машинами к месту, где садятся шары. Их пытаются словить многие: едут туристы, фотографы на кабриолетах, молодожены. По полю, бездорожью летишь на машине, потом находишь, где садятся шары, бежишь к ним весь в пыли, становишься на место. Есть буквально несколько секунд, чтобы сделать кадр, прежде чем шары приземлятся. Этот кадр потом много репостили.



Каппадокия. Слева — спонтанный снимок, о котором рассказывает Татьяна. Фото из личного архива героини

Шестилетнего сына Татьяна иногда берет на съемки. По ее словам, мальчик уже понимает, чем занимаются родители, порой он предлагает его сфотографировать. Смотрит детские каналы на Youtube и просит поставить камеру, чтобы тоже записать видео.

— Не могу сказать, что он фанатеет, но понимание у него есть. Мы ему стараемся объяснять, как зарабатываем деньги, почему мы идем куда-то. Потому что детство у него непростое: в выходные все дети на игровой площадке, а он едет с мамой и папой в лес на съемку. Пытаемся это совмещать: мы пошли поснимали, потом погуляли и уделили время ребенку, — рассказывает наша героиня.

«Важно отключаться от информации, чтобы оставаться собой»

Как и любому блогеру, Татьяне приходится сталкиваться с негативом в сети. Но девушка всегда понимала, что блог открытый и комментарии будут разными.

— Я никого не блокирую, — признается она. — Я за честное высказывание своего мнения. Приветствую и положительные комментарии, и конструктивную критику, потому что она помогает посмотреть на себя со стороны.

Пару раз в месяц девушка устраивает дни без соцсетей и мессенджеров, отвечает только на телефонные звонки.

— Ты постоянно держишь руку на пульсе, следишь за коллегами, сталкиваешься с огромным информационным потоком. Конечно, от этого устаешь. Бывает, меня начинает точить червячок, что я вроде что-то делаю, но не все успеваю. Тогда понимаю, что нужно остановиться, отключиться от информации, чтобы остаться собой. Обычно мне хватает одного-двух дней, — объясняет собеседница.





Сравнивая свою жизнь сейчас и в начале карьеры блогера, Татьяна замечает, как за это время изменились подписчики.

— Instagram научил людей чаще фотографироваться: с наступлением тепла едва ли не на каждому углу на улице можно увидеть подруг, которые снимают друг друга на камеру. Стало больше людей, которые увлекаются модой и понимают, что их внешний вид — неотъемлемая часть жизни. Он влияет на то, как человека воспринимают в обществе, помогает добиваться поставленных целей.

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