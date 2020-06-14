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В 2020 году были изданы интересные книги нашего земляка

14.06.2020 — Новости Культуры | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2020 году в редакционно-издательском центре Академии управления при Президенте Республики Беларусь  в серии «Имя в истории Беларуси» изданы книги уроженца Несвижчины, главного редактора редакционно-издательского центра  Академии Александра Велько «Князь Доминик Радзивилл: Несвижский XI ординат», «Князь Николай Радзивилл: по прозванию Сиротка», «Князь Николай Радзивилл: по прозванию Чёрный», «Барбара Радзивилл: великая княгиня ВКЛ и королева Польши».

Эти издания адресованы широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей и культурой.

Также в этом году в серии «Имя в истории Беларуси»  увидели свет и другие книги нашего земляка: «Франциск Скорина: первопечатник и просветитель»,  «Владислав Сырокомля: выдающийся поэт, переводчик и краевед», «Адам Мицкевич: выдающийся поэт и публицист», «Князь Давид Городенский: доблестный полководец», «Рогнеда Рогволодовна: полоцкая княжна», «Князь полоцкий Всеслав Брячиславич: по прозванию Чародей».

«НН».


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В 2020 году в редакционно-издательском центре Академии управления при Президенте Республики Беларусь  в серии «Имя в истории Беларуси» изданы книги
 
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