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Житель Дрогичинского района утверждает, что сфотографировал шаровую молнию. Посмотрите, как она выглядит
15.06.2020 11:26 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель деревни Брашевичи утверждает, что 13 июня видел шаровую молнию. В подтверждение своих слов он прислал фотографию природного явления в редакцию районки
По словам сельчанина, светящийся шар завис над полем, после чего исчез. Погода была в тот день ясная, без осадков.
Автор снимка прислал две фотографии, сделанные в 12.00 и в 12.01. На первой есть объект в центре кадра, а на второй — нет.
Шаровая молния — явление электрического происхождения естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории, сообщает
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Житель Дрогичинского района утверждает, что сфотографировал шаровую молнию. Посмотрите, как она выглядит
Редкое природное явление сфотографировал житель деревни Брашевичи.
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