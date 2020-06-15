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Житель Дрогичинского района утверждает, что сфотографировал шаровую молнию. Посмотрите, как она выглядит

15.06.2020 11:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель деревни Брашевичи утверждает, что 13 июня видел шаровую молнию. В подтверждение своих слов он прислал фотографию природного явления в редакцию районки «Драгічынскі веснік».


Фото: «Драгічынскі веснік»

По словам сельчанина, светящийся шар завис над полем, после чего исчез. Погода была в тот день ясная, без осадков.

Автор снимка прислал две фотографии, сделанные в 12.00 и в 12.01. На первой есть объект в центре кадра, а на второй — нет.


Фото: «Драгічынскі веснік»

Шаровая молния — явление электрического происхождения естественной природы, то есть представляет собой особого вида молнию, существующую продолжительное время и имеющую форму шара, способного перемещаться по непредсказуемой, иногда удивительной для очевидцев траектории, сообщает Wikipedia.

 
 
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