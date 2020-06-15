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Купаловский начинает юбилейный сезон 2.0

100 мест с дистанцией в 2 кресла

Сезон заново традиционно с легендарной "Павлинкой"

За два месяца - лучшие спектакли онлайн и несколько проектов

Афиша Купаловского расписана на каждый день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Национальном драматическом сегодня рестарт юбилейного сезона Купаловский вновь открывает двери для зрителей. В Национальном драматическом сегодня рестарт юбилейного сезона. После вынужденного из-за эпидситуации...

Купаловский вновь открывает двери для зрителей. В Национальном драматическом сегодня рестарт юбилейного сезона. После вынужденного из-за эпидситуации продолжительного перерыва и переноса десятка спектаклей театр возвращается к работе в режиме офлайн. И вновь с легендарной "Павлинкой". Правда, с некоторыми изменениями. Подробности уЧерез два месяца молчания здесь опять вечернее театральное рандеву. Десятки зрителей, которые заскучали по классическим спектаклям.Кто отслеживает афишу Купаловского, знает, что сегодня должен быть нетипичный показ - премьера пластической биографии Марка Шагала. Но обстановка внесла свои коррективы: показ снова перенесли, увидим в конце лета. Сейчас же запускают юбилейный сезон 2.0 заново. "Павлинка" заскучала по зрителям, поэтому с нее традиционный рестарт.Саму афишу вообще не изменяли: просто перенесли даты показа. Билеты, купленные в апреле, действуют и сегодня. Правда, зал все равно наполовину пуст. На то есть объективные причины.Единственное, что отличает два одинаковых сезона. Раньше спектакль могли наблюдать 338 зрителей (именно столько мест в партере). А сейчас придерживаются мер безопасности. Необычная рассадка с дистанцией в 2 места. На показе не более 100 человек.Но, как всегда, никакой дистанции между тандемом актер - зритель. Атмосферу нарушать не планируют в лучших традициях. Специальных репетиций перед возвращением не было.Труппа не теряла контакт со зрителями. Даже в переходах метро обещали:Пока двери театра в прямом смысле были закрыты, сменили локацию: пошли играть онлайн. Например, лучшие спектакли впервые показали в хорошем качестве на YouTube-платформе. Параллельно на камеру читали Зарецкого, Короткевича и братьев Гримм.Виртуальный театр действует и сегодня. Для онлайна-просмотра доступны 12 спектаклей, но уже в платном режиме. А встречи офлайн - без отмен и переносов. Афиша расписана на каждый день этой недели. Так, завтра Купаловский приглашает на приезд "Ревизора", а в среду сыграют "Шляхтича Завальню". К 3 июля театр восстанавливает знаменитый спектакль "Не мой" по Александру Адамовичу.