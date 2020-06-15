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В Национальном драматическом сегодня рестарт юбилейного сезона
15.06.2020 22:08 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTКупаловский вновь открывает двери для зрителей. В Национальном драматическом сегодня рестарт юбилейного сезона. После вынужденного из-за эпидситуации продолжительного перерыва и переноса десятка спектаклей театр возвращается к работе в режиме офлайн. И вновь с легендарной "Павлинкой". Правда, с некоторыми изменениями. Подробности у Лидии Заблоцкой.
Купаловский начинает юбилейный сезон 2.0
Через два месяца молчания здесь опять вечернее театральное рандеву. Десятки зрителей, которые заскучали по классическим спектаклям.
Кто отслеживает афишу Купаловского, знает, что сегодня должен быть нетипичный показ - премьера пластической биографии Марка Шагала. Но обстановка внесла свои коррективы: показ снова перенесли, увидим в конце лета. Сейчас же запускают юбилейный сезон 2.0 заново. "Павлинка" заскучала по зрителям, поэтому с нее традиционный рестарт.
100 мест с дистанцией в 2 кресла
Саму афишу вообще не изменяли: просто перенесли даты показа. Билеты, купленные в апреле, действуют и сегодня. Правда, зал все равно наполовину пуст. На то есть объективные причины.
Единственное, что отличает два одинаковых сезона. Раньше спектакль могли наблюдать 338 зрителей (именно столько мест в партере). А сейчас придерживаются мер безопасности. Необычная рассадка с дистанцией в 2 места. На показе не более 100 человек.
Сезон заново традиционно с легендарной "Павлинкой"
Но, как всегда, никакой дистанции между тандемом актер - зритель. Атмосферу нарушать не планируют в лучших традициях. Специальных репетиций перед возвращением не было.
За два месяца - лучшие спектакли онлайн и несколько проектов
Труппа не теряла контакт со зрителями. Даже в переходах метро обещали: "Тудэма-сюдэма… и мы вернемся".
Пока двери театра в прямом смысле были закрыты, сменили локацию: пошли играть онлайн. Например, лучшие спектакли впервые показали в хорошем качестве на YouTube-платформе. Параллельно на камеру читали Зарецкого, Короткевича и братьев Гримм.
Афиша Купаловского расписана на каждый день
Виртуальный театр действует и сегодня. Для онлайна-просмотра доступны 12 спектаклей, но уже в платном режиме. А встречи офлайн - без отмен и переносов. Афиша расписана на каждый день этой недели. Так, завтра Купаловский приглашает на приезд "Ревизора", а в среду сыграют "Шляхтича Завальню". К 3 июля театр восстанавливает знаменитый спектакль "Не мой" по Александру Адамовичу.
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Купаловский вновь открывает двери для зрителей. В Национальном драматическом сегодня рестарт юбилейного сезона. После вынужденного из-за эпидситуации...
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