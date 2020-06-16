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Здесь был Шагал. В галерее провели экскурсию без картин из коллекции Белгазпромбанка

16.06.2020 06:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Картины из коллекции Белгазпромбанка находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но зрители их пока не увидят. Пока вместо картин на стенах висят рамы с QR-кодами внутри. Куратор корпоративной коллекции банка Александр Зименко провел необычную экскурсию. Видео публикует на YouTube-канале Sputnik.by.

Ранее в эфире Беларусь 1 сообщили, что 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». Галерея, где хранились картины несколько дней была закрыта. Как стало известно TUT.BY, картины пока находятся в хранилище галереи.

Вечером 15 июня в «Арт-Беларусь» сообщили, что галерея откроется 16 июня, однако без картин из коллекции Белгазпромбанка. Работы можно будет посмотреть на большом проекторе, а биографии авторов и истории полотен — по QR-кодам в пустых рамах на чистых стенах галереи. Вход будет свободный.

 
 
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Картины из коллекции Белгазпромбанка находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но зрители их пока не увидят. Пока вместо картин на стенах висят рамы...
 
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