Здесь был Шагал. В галерее провели экскурсию без картин из коллекции Белгазпромбанка

Источник материала: Tut.by

Картины из коллекции Белгазпромбанка находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но зрители их пока не увидят. Пока вместо картин на стенах висят рамы с QR-кодами внутри. Куратор корпоративной коллекции банка Александр Зименко провел необычную экскурсию. Видео публикует на YouTube-канале Sputnik.by.

Ранее в эфире Беларусь 1 сообщили , что 150 картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». Галерея, где хранились картины несколько дней была закрыта. Как стало известно TUT.BY, картины пока находятся в хранилище галереи .

Вечером 15 июня в «Арт-Беларусь» сообщили , что галерея откроется 16 июня, однако без картин из коллекции Белгазпромбанка. Работы можно будет посмотреть на большом проекторе, а биографии авторов и истории полотен — по QR-кодам в пустых рамах на чистых стенах галереи. Вход будет свободный.