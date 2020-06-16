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Здесь был Шагал. В галерее провели экскурсию без картин из коллекции Белгазпромбанка
16.06.2020 06:02 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Картины из
Ранее в эфире Беларусь 1
Вечером 15 июня в «Арт-Беларусь»
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Картины из коллекции Белгазпромбанка находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но зрители их пока не увидят. Пока вместо картин на стенах висят рамы...
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