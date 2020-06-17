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Выставка "Наша общая Победа" открывается в Музее истории ВОВ

17.06.2020 09:18 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Оборона Брестской крепости, Московская, Сталинградская, Курская битвы, операции "Багратион" Ясско-Кишиневская, Берлинская - и все это "Наша общая Победа"! По случаю 75-летия знакового события нашей истории выставочный проект с таким названием сегодня откроется в Музее истории Великой Отечественной войны. На вернисаже - 16 роллапов с изображениями героев, которые участвовали в боевых действиях. Экспозиция организована Советом постоянных полномочных представителей государств СНГ при содействии Музея истории Великой Отечественной войны и мемориального комплекса "Брестская крепость - герой".

 
 
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Оборона Брестской крепости, Московская, Сталинградская, Курская битвы, операции "Багратион" Ясско-Кишиневская, Берлинская - и все это "Наша общая Победа"! По случаю...
 
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