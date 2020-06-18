ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Байопик о легендарном песняре Мулявине снимут в Беларуси

18.06.2020 08:38 — Новости Культуры | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Как стало известно Агентству теленовостей, частная кинокомпания выиграла тендер Министерства культуры на производство игрового кино. Как только обе стороны заключат договор, на разработку и съемки дадут 15 месяцев. Уже известно рабочее название 8-серийной драмы - "За полчаса до весны". Часть производства возьмет на себя российская фирма, создатель популярных фильмов "Холоп", "Текст" и сериала "Кухня". Новый проект оценивают  почти в 5 миллионов белорусских рублей. 2 из них  покроет республиканский бюджет.  Музыку Мулявина переозвучат по-новому, ее исполнят "Белорусские песняры". Сценарий фильма написан на русском языке. А 80 процентов съемок пройдет в Беларуси. Кстати, покупкой картины уже заинтересовались зарубежные телеканалы.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно Агентству теленовостей, частная кинокомпания выиграла тендер Министерства культуры на производство игрового кино. Как только обе стороны...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Корейский поп-идол Йохан умер в возрасте 28 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика