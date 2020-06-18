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Байопик о легендарном песняре Мулявине снимут в Беларуси
18.06.2020 08:38 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTКак стало известно Агентству теленовостей, частная кинокомпания выиграла тендер Министерства культуры на производство игрового кино. Как только обе стороны заключат договор, на разработку и съемки дадут 15 месяцев. Уже известно рабочее название 8-серийной драмы - "За полчаса до весны". Часть производства возьмет на себя российская фирма, создатель популярных фильмов "Холоп", "Текст" и сериала "Кухня". Новый проект оценивают почти в 5 миллионов белорусских рублей. 2 из них покроет республиканский бюджет. Музыку Мулявина переозвучат по-новому, ее исполнят "Белорусские песняры". Сценарий фильма написан на русском языке. А 80 процентов съемок пройдет в Беларуси. Кстати, покупкой картины уже заинтересовались зарубежные телеканалы.
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Как стало известно Агентству теленовостей, частная кинокомпания выиграла тендер Министерства культуры на производство игрового кино. Как только обе стороны...
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