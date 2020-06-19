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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мультфильмы "Лагодны воўк" и "Паданне пра гуслі" едут в Японию Мультфильмы производства киностудии "Беларусьфильм" вошли в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино в Хиросиме. На участие в престижном...

Мультфильмы производства киностудии "Беларусьфильм" вошли в конкурсную программу Международного фестиваля анимационного кино в Хиросиме. На участие в престижном форуме было отправлено более 2 000 заявок. И белорусские короткометражки вошли в число 60 анимационных лент, отобранных жюри для основного конкурса. Например, от страны-хозяйки фестиваля участником не стала ни одна работа. "Лагодны воўк" - история на основе сказки белорусского автора Елены Масло о добром травоядном волке, который однажды поддался искушению и впервые решил украсть баранчика.Вторая лента белорусских мультипликаторов - "Паданне пра гуслi" - о поисках мальчиком своего отца на полях битвы. Оба мультфильма с национальным колоритом: тут и белорусские афоризмы, и герои из этнической мифологии.