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Умер сын бывшего лидера СССР - разработчик космических систем Сергей Хрущев
19.06.2020 06:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правнучка Никиты Хрущева Нина сообщила РБК о том, что скончался сын бывшего советского лидера Сергей. С начала 1990-х годов Сергей Хрущев преподавал в США и постоянно проживал там.
«Сегодня в Крэнстон, Род Айленд», — сказала она.
Сын советского лидера в 1958 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет. К 1963 году он стал доктором технических наук, профессором, героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии.
Уже после того, как Никита Хрущев покинул пост первого секретаря ЦК КПСС, Сергей Хрущев был заместителем директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального директора НПО «Электронмаш».
В 1991 году он переехал в США, где по приглашению местного университета читал лекции по истории «холодной войны». Позже он получил вид на жительство в Соединенных Штатах.
В 2017 году Сергей Хрущев
«Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное», — сказал он.
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С начала 1990-х годов Сергей Хрущев преподавал в США и постоянно проживал там.
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