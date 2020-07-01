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Умер актер Виктор Проскурин

01.07.2020 09:34 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

На 69-м году жизни умер актер Виктор Проскурин, известный кинозрителям по картинам "Большая перемена", "Жестокий романс" и многим другим. Это трагическое известие обнародовала супруга артиста Ирина Хонда. Причины и обстоятельства его смерти не уточняются. Проскурин - заслуженный артист РСФСР, он также награжден рядом российских орденов и медалей.
 
 
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На 69-м году жизни умер актер Виктор Проскурин, известный кинозрителям по картинам "Большая перемена", "Жестокий романс" и многим другим. Это трагическое известие...
 
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Умер актер Виктор Проскурин
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