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Умер актер Виктор Проскурин
01.07.2020 06:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.
«Все неожиданно. Как любая смерть», — написала супруга Проскурина.
О смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин. «Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин», — написал он.
Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов («Выйти замуж за капитана»), братья-близнецы Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие.
С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом «За вклад в культуру».
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Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара...
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