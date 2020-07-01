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Умер актер Виктор Проскурин

01.07.2020 06:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом в Facebook сообщила его жена Ирина Хонда.

«Все неожиданно. Как любая смерть», — написала супруга Проскурина.

О смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин. «Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин», — написал он.


В Фильме «Жестокий романс»

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов («Выйти замуж за капитана»), братья-близнецы Шолто в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и другие.


Гена Ляпишев в «Большой перемене»

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре «Ленком», затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом «За вклад в культуру».

 
 
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Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара...
 
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