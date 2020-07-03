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Шаг к красным Балканам. Как Сталин захватывал Молдову
03.07.2020 08:38 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
80 лет назад — 28 июня 1940 года в 14.00 — Красная армия вторглась в Бессарабию и Северную Буковину. На следующий день в районе местечка Болград высадились полторы тысячи бойцов 204-й воздушно-десантной бригады (ВДБР), которые совершили марш-бросок к берегу Дуная напротив города Галац, закрывающего дельту этой реки. 30 июня ещё свыше 700 бойцов 201-й ВДБР высадились в районе Измаила. Так, без кровопролития, была занята немалая территория, вскоре ставшая основой Молдавской ССР и, много позднее, независимого государства — Республики Молдова.
Как Татарбунары не разожгли революцию
Ещё в годы Гражданской войны, 28 апреля 1919 года председатель Совнаркома УССР Христиан Раковский (уроженец Болгарии Христо Станчев) в
Через год, в основном победив на внутрироссийских фронтах, большевики возобновили натиск на Запад, и 29 июня 1920 года Политбюро
По свидетельству советского диверсанта Ильи Старинова, прямо на территории Румынии
Бунт в Татарбунарах
Пиком такого противостояния войны стал Татарбунарский мятеж у побережья Чёрного моря. Большевики хотели либо присоединить Бессарабию, либо вообще большевизировать всю Румынию, или же, в случае поражения бунта, создать в УССР долговременный рычаг для давления на соседнюю страну.
С подготовкой спецоперации была связана инициатива о создании Молдавской АССР в составе Украины. Как сообщает кишинёвский исследователь
Последняя вновь рассматривалась как частичка глобального замысла: «Распространение Советской власти на пределы Бессарабии имеет тем большее значение, что этот край упирается на севере о Буковину и Галицию, русинское (т.е. украинское. — А. Г.) население которых всецело на стороне УССР и СССР, а на юге — о Добруджу с болгарским населением. (…) Объединённые Приднестровье и Заднестровье служили бы стратегическим клином СССР по отношению и к Балканам (через Добруджу), и к Центральной Европе (через Буковину и Галицию), который СССР мог бы использовать в качестве плацдарма…»
Сталин, посоветовавшись с Фрунзе, одобрил план. Партийных лидеров и военных не смущало то, что соответствующие юго-западные районы УССР были населены преимущественно украинцами, а не молдаванами.
Широкая подготовка, как сообщает кагульский исследователь Виталий Пономарёв,
Бунт в Татарбунарах — сейчас это село входит в Одесскую область Украины — был учинён 15 сентября 1924 года.
В крупном селе Татарбунары, известном своим базаром, проживало около девяти тысяч человек — и его боевики сделали своей «столицей», заняв все административные здания и провозгласив там «Свободную Советскую Бессарабскую Республику». Она не стала искрой, из которой пламя возгорелось бы на всю Румынию или хотя бы на Бессарабию и Буковину, поскольку была уничтожена в течение трёх дней присланными войсками и полицией. Их поддержали местные болгарские и особенно немецкие крестьяне, один из которых при этом даже погиб. В бою отдал жизнь за мировую революцию и руководитель операции Андрей Клюшников (Ненин).
Последовали бессудные расправы на месте, часть выживших мятежников пошла под суд, приговоривший их к казням или длительным срокам тюремного заключения. Последнее пережил один из руководителей бунта — Иустин Батищев («Алмазов»). В дальнейшем его вызволила из-за решётки Красная армия, затем он долгое время работал в государственных органах в Измаильской области УССР.
С советской стороны границы уже 2 октября провозгласили Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, чтобы показать: СССР не признаёт власти Бухареста над Бессарабией. Примечательно, что это же образование — Приднестровье — целое столетие спустя Россия использует как рычаг давления на Кишинёв, и косвенно — на Бухарест. Ведь неразрешённый территориальный спор мешает евроинтеграции Молдавии, и особенно молдавско-румынскому сближению, которому Москва препятствует всеми возможными способами.
По итогам неудавшегося бунта в Татарбунарах Политбюро 25 февраля 1925 приняло
Договор с Гитлером
Всю вторую половину 1920-х и в 1930-е годы советско-румынские отношения были напряжёнными, но до столкновения дело не дошло.
В секретном дополнительном протоколе к пакту Молотова — Риббентропа подчёркивался интерес СССР лишь к Бессарабии — Северная Буковина (где проживало немало немцев) никогда не принадлежала Российской империи: на неё у СССР не было даже эфемерных «исторических прав». Тем не менее, поскольку танки вермахта находились в тот момент у далёкого Ла-Манша, добивая французов, Молотов в беседе с германским послом Шуленбургом 23 июня
Несмотря на то что Третий рейх и фашистская Италия только что одолели Францию, Гитлер и Муссолини уступили давлению и настоятельно посоветовали Бухаресту пойти на требования Сталина. Причина податливости нацистов и фашистов была проста: из Румынии они получали нефть, которой даже с учётом этих поставок их военным машинам не вполне хватало.
Сразу же после прихода Красной армии в 1940 году в Бессарапии стартовала советизация, включавшая депортации, и это было только начало. Как пишет молдавский историк Валерий Пасат, восьмилетие 1940−1948 гг. стало просто
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80 лет назад - 28 июня 1940 года в 14.00 - Красная армия вторглась в Бессарабию и Северную Буковину.
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