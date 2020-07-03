Шаг к красным Балканам. Как Сталин захватывал Молдову

Источник материала: Tut.by

80 лет назад — 28 июня 1940 года в 14.00 — Красная армия вторглась в Бессарабию и Северную Буковину. На следующий день в районе местечка Болград высадились полторы тысячи бойцов 204-й воздушно-десантной бригады (ВДБР), которые совершили марш-бросок к берегу Дуная напротив города Галац, закрывающего дельту этой реки. 30 июня ещё свыше 700 бойцов 201-й ВДБР высадились в районе Измаила. Так, без кровопролития, была занята немалая территория, вскоре ставшая основой Молдавской ССР и, много позднее, независимого государства — Республики Молдова.



Вступление советских танков в местечко Липканы в Бессарабии, 1940 г. Снимок из украинского кинофотофоноархива имен. Пшеничного

Как Татарбунары не разожгли революцию

Ещё в годы Гражданской войны, 28 апреля 1919 года председатель Совнаркома УССР Христиан Раковский (уроженец Болгарии Христо Станчев) в разговоре по прямому проводу с неназванным собеседником — возможно Троцким — рассматривал междуречье Прута и Днестра как мостик к более крупным захватам. В беседе он сообщал о подготовке против Румынии военных действий, «…объектом которых мы поставим Бессарабию, а фактически — низвержение румынской буржуазии и объединение по её трупам с Венгрией. (…) Операцию против румын мы подготовляем, используя явным образом интернациональные и бессарабские элементы так, чтобы она не была в ущерб выполнению директив Владимира Ильича. Я лично считаю, что наши операции в Буковине и Бессарабии мы будем проводить под местной фирмой, не афишируя себя. Для Бессарабии в Одессе уже подготовлено бессарабское правительство…». Во главе последнего стал матрос Иван Криворуков , а у Красной армии появился Бессарабский фронт. Однако из-за восстания атамана Григорьева поход через Кишинёв на Бухарест пришлось отложить.

Через год, в основном победив на внутрироссийских фронтах, большевики возобновили натиск на Запад, и 29 июня 1920 года Политбюро приняло решение «отложить предложение мира Румынии». Сталин, являясь представителем Реввоенсовета при Юго-Западном фронте, наступавшем на Польшу, не забывал и о бассейне Дуная, и в телеграмме Ленину 24 июля года строил далеко идущие замыслы: «На очередь дня Коминтерна нужно поставить вопрос об организации восстания в Италии и в таких ещё не окрепших государствах, как Венгрия, Чехия (Румынию придётся разбить)… Короче: нужно сняться с якоря и пуститься в путь, пока империализм не успел еще мало-мальски наладить свою разлаженную телегу».

Поражение от Польши привело к временному отказу большевиков от лобового натиска на Запад. Но в 1920 году был создан Закордот — закордонный отдел при ЦК КП (б)У. Об «активной разведке» первой половины 1920-х годов в Западных Беларуси и Украине широко известно. Но при этом в тени остаются ряд вылазок через Днестр, учинённых советской стороной. Согласно данным румынских властей, в 1921—1925 годах было отмечено 118 набегов большевиков, а ведь им нередко удавалось проплыть и незамеченными — на рыбачьих лодках.

По свидетельству советского диверсанта Ильи Старинова, прямо на территории Румынии велась подготовка к войне против неё — минимум до начала 1930-х, причём как ОГПУ, так и армейской разведкой: «По линии Народного комиссариата обороны готовили командиров, которые, попав с подразделением в тыл противника, могли перейти к сопротивлению. С этой целью в Западной Украине и Молдавии создавались скрытые партизанские базы с большими запасами минно-подрывных средств. Склады на побережье Дуная создавались даже в подводных резервуарах в непортящейся упаковке».

Бунт в Татарбунарах



Осуждённые на каторжные работы участники Татарбунарского мятежа 1924 года. Фото: Wikipedia Commons

Пиком такого противостояния войны стал Татарбунарский мятеж у побережья Чёрного моря. Большевики хотели либо присоединить Бессарабию, либо вообще большевизировать всю Румынию, или же, в случае поражения бунта, создать в УССР долговременный рычаг для давления на соседнюю страну.

С подготовкой спецоперации была связана инициатива о создании Молдавской АССР в составе Украины. Как сообщает кишинёвский исследователь Олег Галущенко , 4 февраля 1924 года в Москве рабочая группа по этому вопросу провела первую встречу, в которой приняли участие коммунисты Румынии и Бессарабии, а также советские военные, в том числе Роберт Эйдеман — заместитель начальника Генштаба РККА. На следующий день по итогам совещания в ЦК была направлена соответствующая записка: «Молдавская Республика может сыграть ту же роль политико-пропагандистского фактора, что и Белорусская Республика по отношению к Польше, и Карельская — по отношению к Финляндии. Она служила бы объектом привлечения внимания и симпатий бессарабского населения и дала бы ещё больший повод претендовать на воссоединение с ней Заднестровья», то есть Бессарабии.

Последняя вновь рассматривалась как частичка глобального замысла: «Распространение Советской власти на пределы Бессарабии имеет тем большее значение, что этот край упирается на севере о Буковину и Галицию, русинское (т.е. украинское. — А. Г.) население которых всецело на стороне УССР и СССР, а на юге — о Добруджу с болгарским населением. (…) Объединённые Приднестровье и Заднестровье служили бы стратегическим клином СССР по отношению и к Балканам (через Добруджу), и к Центральной Европе (через Буковину и Галицию), который СССР мог бы использовать в качестве плацдарма…»

Сталин, посоветовавшись с Фрунзе, одобрил план. Партийных лидеров и военных не смущало то, что соответствующие юго-западные районы УССР были населены преимущественно украинцами, а не молдаванами.

Широкая подготовка, как сообщает кагульский исследователь Виталий Пономарёв, шла через Коминтерн — 20 июля 1924 информбюро Коминтерна распространило слух о возможной скорой войне между Румынией и Советским Союзом, которую может спровоцировать Бухарест. По некоторым данным, если бы первые шаги мятежа стали успешными, вторжение за Днестр должен был возглавить известный командир времён Гражданской войны Григорий Котовский.

Бунт в Татарбунарах — сейчас это село входит в Одесскую область Украины — был учинён 15 сентября 1924 года. Как пишет немецкая исследовательница Ута Шмидт, ударная группа зачинщиков численностью около 200 человек на баржах перебралась с советской стороны с моря и через лиман Сасик, захватила сельскую управу в селе Николаевка, куда из-за рыночного дня съехалось много крестьян из окрестностей. Старосту с женой, а также сельского писаря расстреляли, управу подожгли, после чего призвали местных жителей к борьбе с румынскими властями. Далее, с опорой на заблаговременно завербованную агентуру из русских и украинских селян, посланцы советских спецслужб напали на ряд окрестных деревень, прервали телеграфную и телефонную связь.

В крупном селе Татарбунары, известном своим базаром, проживало около девяти тысяч человек — и его боевики сделали своей «столицей», заняв все административные здания и провозгласив там «Свободную Советскую Бессарабскую Республику». Она не стала искрой, из которой пламя возгорелось бы на всю Румынию или хотя бы на Бессарабию и Буковину, поскольку была уничтожена в течение трёх дней присланными войсками и полицией. Их поддержали местные болгарские и особенно немецкие крестьяне, один из которых при этом даже погиб. В бою отдал жизнь за мировую революцию и руководитель операции Андрей Клюшников (Ненин).

Последовали бессудные расправы на месте, часть выживших мятежников пошла под суд, приговоривший их к казням или длительным срокам тюремного заключения. Последнее пережил один из руководителей бунта — Иустин Батищев («Алмазов»). В дальнейшем его вызволила из-за решётки Красная армия, затем он долгое время работал в государственных органах в Измаильской области УССР.

С советской стороны границы уже 2 октября провозгласили Молдавскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, чтобы показать: СССР не признаёт власти Бухареста над Бессарабией. Примечательно, что это же образование — Приднестровье — целое столетие спустя Россия использует как рычаг давления на Кишинёв, и косвенно — на Бухарест. Ведь неразрешённый территориальный спор мешает евроинтеграции Молдавии, и особенно молдавско-румынскому сближению, которому Москва препятствует всеми возможными способами.



Тёмное пятно в междуречье Днестра и Южного Буга — территория Молдавской АССР в 1924—1940 годах. Карта из книги Чарльза Кинга «Молдаване». Фото: svoboda.org

По итогам неудавшегося бунта в Татарбунарах Политбюро 25 февраля 1925 приняло постановление о прекращении вооружённых вылазок в соседние страны, но даже в нём речь шла не об обороне на своей земле: «СССР должны быть организованы в соседних государствах самым конспиративным образом особые пункты для обследования и изучения военных объектов, установления связи с нужными людьми, заготовки материалов и проч., т.е. для подготовки к деструктивной работе во время войны в тылу противника».

Договор с Гитлером

Всю вторую половину 1920-х и в 1930-е годы советско-румынские отношения были напряжёнными, но до столкновения дело не дошло.

В секретном дополнительном протоколе к пакту Молотова — Риббентропа подчёркивался интерес СССР лишь к Бессарабии — Северная Буковина (где проживало немало немцев) никогда не принадлежала Российской империи: на неё у СССР не было даже эфемерных «исторических прав». Тем не менее, поскольку танки вермахта находились в тот момент у далёкого Ла-Манша, добивая французов, Молотов в беседе с германским послом Шуленбургом 23 июня прозрачно намекнул на возможную войну на Балканах: «Буковина как область, населенная украинцами, тоже включается в разрешение Бессарабского вопроса. Румыния поступит разумно, если отдаст Бессарабию и Буковину мирным путем».

Несмотря на то что Третий рейх и фашистская Италия только что одолели Францию, Гитлер и Муссолини уступили давлению и настоятельно посоветовали Бухаресту пойти на требования Сталина. Причина податливости нацистов и фашистов была проста: из Румынии они получали нефть, которой даже с учётом этих поставок их военным машинам не вполне хватало.

Сразу же после прихода Красной армии в 1940 году в Бессарапии стартовала советизация, включавшая депортации, и это было только начало. Как пишет молдавский историк Валерий Пасат, восьмилетие 1940−1948 гг. стало просто катастрофическим : «Общие человеческие потери Молдовы, вызванные войной (а также бегством части молдаван в Румынию, переселением местных немцев в Германию в 1940 году. — А. Г.), послевоенным голодом, довоенными и послевоенными репрессиями, составили около 1 млн человек, или более 37% всего населения республики».