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В Национальном художественном "оживают" легендарные полотна

05.07.2020 13:32 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Ко Дню Независимости в Минске "оживили" легендарные полотна. Танк Т-34, первым ворвавшийся в Минск в 1944, "выехал" из картины Валентина Волкова на паркет Национального художественного. Правда, в дополненной реальности. Музей совместно с IT-партнерами разработал новое приложение для смартфонов "Мастацкі: LIVE".  Так, каждый посетитель  музея  может бесплатно скачать программу на свой телефон, навести камеру на картину,  и ее важнейшие детали оживут в 3D-формате. Разработка существует с весны. Первым полотном выбрали легендарныое произведение  "Минск. 3 июля 1944  года". Кстати, самый масштабный шедевр постоянной экспозиции музея. 

Новые произведения будут появляться раз в две недели. Специалисты не просто создают динамичные элементы. Перед технической частью работы проходят  исследования и раскрытие неизвестных фактов. Так, на экране смартфона  можно увидеть первоначальный вариант шедевра Волкова, где вместо ружья  в руке солдата цветы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ко Дню Независимости в Минске "оживили" легендарные полотна. Танк Т-34, первым ворвавшийся в Минск в 1944, "выехал" из картины Валентина Волкова на паркет Национального...
 
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