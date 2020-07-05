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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире "Беларусь 3" Ведущие оперные солисты Большого театра Беларуси Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире "Беларусь 3". Режиссерская команда телеканала записала...

Ведущие оперные солисты Большого театра Беларуси Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире. Режиссерская команда телеканала записала музыкальный подарок от главных меццо-сопрано и баритона страны в ламповой атмосфере, без посетителей в зрительном зале. Концерт "Вечер романсов Чайковского и Рахманинова" зрители услышат в преддверии открытия 88-го театрального сезона в сентябре. За датой эфира следите на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by.