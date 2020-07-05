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Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире "Беларусь 3"

05.07.2020 13:32 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Ведущие оперные солисты Большого театра Беларуси  Оксана Волкова и Илья Сильчуков  споют в эфире "Беларусь 3". Режиссерская команда телеканала записала музыкальный подарок от главных меццо-сопрано  и баритона страны в ламповой атмосфере, без посетителей в зрительном зале. Концерт "Вечер романсов Чайковского и Рахманинова"  зрители услышат в преддверии открытия 88-го театрального сезона в сентябре.  За датой эфира следите на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by.

 
 
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Ведущие оперные солисты Большого театра Беларуси  Оксана Волкова и Илья Сильчуков  споют в эфире "Беларусь 3". Режиссерская команда телеканала записала...
 
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