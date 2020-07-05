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Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире "Беларусь 3"
05.07.2020 13:32 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВедущие оперные солисты Большого театра Беларуси Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире
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Ведущие оперные солисты Большого театра Беларуси Оксана Волкова и Илья Сильчуков споют в эфире "Беларусь 3". Режиссерская команда телеканала записала...
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